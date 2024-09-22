預言2026選舉綠營慘了　羅智強：藍4戰將「志清龍王」翻轉南台灣

▲羅智強預言，國民黨2026選舉「志清龍王」4人將翻轉南台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一大選受到矚目，根據《TVBS》日前公布民調，國民黨立委柯志恩、謝龍介在高雄與台南市長支持度皆取得不錯成績。對此，國民黨立委羅智強今（22日）表示，國民黨2026由柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏4人組成的「志清龍王」，旋風已成，高雄、屏東、台南、嘉義4選區，民進黨將全面告急。他回憶4人「上屆選情」直言，他們持續深耕基層，沒有當選仍努力服務地方，所以九合一期中選舉，「志清龍王」將翻轉南台灣。

羅智強於臉書表示，距離2026年縣市長選舉還有兩年，近日兩份民調引起高度討論，也透露出民進黨在南部的選情，恐大事不妙。

羅智強表示，TVBS近日民調，針對台南市長、高雄市長可能人選的民調，謝龍介若是對上林俊憲、王定宇，民調均勝出，只輸陳亭妃。柯志恩則是通殺綠營，林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、許銘春，不論誰出戰，民調結果都勝出，民進黨在高雄陷入「無人可戰」的窘境！

羅智強指出，2022年九合一選戰，國民黨一舉囊括十三縣市，民進黨只剩二都三縣。雖然未能把南台灣的綠地變藍天，但柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏四位戰將，在資源極度不對等、國家機器傾軋下，打了漂亮的一仗，讓民進黨嚇出一身冷汗。

羅智強再指，被民進黨把持超過三十年的台南，可說是藍軍最艱困的選區，謝龍介在一片看衰下，選擇挑戰台南市長，喊出「只做一任，用四年任期拚鄉親四十年幸福」，走訪兩百多個廟口、菜市場、夜市，跟民眾對話，出人意料拿到38萬7000多票，得票率43.63%，與有執政優勢的黃偉哲僅差4萬6000多票。

羅智強說，柯志恩更是不容易，臨危受命參選高雄，當時多份民調顯示，支持度僅有15%，大幅落後陳其邁。五個月下來，她跑遍高雄，緊握一雙又一雙市民的手，以熾熱的心，一點一滴地贏回港都民眾的心，最終拿下40.16%的選票，並且「母雞帶小雞」，輔選國民黨市議員成為議會最大黨，表現令人驚豔。

羅智強再說，在屏東，民進黨執政逾二十五年，在地的蘇清泉，以發自內心的關懷感動選民，打出一場不一樣的選戰，僅小輸周春米1萬多票，創下前所未有的驚奇。而在嘉義縣，民進黨一黨專政二十年，王育敏串聯起國民黨及無黨籍的鄉鎮市長、議員和代表候選人，組成在野大聯盟。雖然未能贏得縣長之位，但得票率是八年來最高，更帶領在野聯盟贏得佳績。

羅智強認為，這四人組成的「志清龍王」不僅在國會認真監督，表現傑出，更重要的是，他們持續深耕基層，讓民眾看到政治人物的真誠，沒有當選卻仍努力實踐承諾、服務地方，是值得託付的人。

羅智強批評，民進黨2022年的慘敗，迫使蔡英文請辭黨主席，但接任主席的賴清德並未記取教訓，依然傲慢執政，踐踏民意，甚至變本加厲，民進黨一點都沒變，更令人討厭。

最後，羅智強預言，柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏已經燃起民眾對改變的渴望，上次選舉成績的「天花板」，將是他們下次參選的「樓地板」，九合一是台版的期中選舉，2026民進黨慘了，「志清龍王」定將成功翻轉南台灣。

▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調，點圖放大）

▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調，點圖放大）

本次調查是TVBS民意調查中心於113年8月27至8月30日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1102位20歲以上台南市民，其中拒訪為200位，拒訪率為18.1％，最後成功訪問有效樣本902位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

