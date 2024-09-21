　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

921地震園區體驗劇場設備升級明開放　賴清德搶先體驗7級搖晃120秒

▲科博館921地震教育園區「地震體驗劇場」升級重啟，總統賴清德親身感受120秒的7級震度。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

▲科博館921地震教育園區「地震體驗劇場」升級重啟，總統賴清德親身感受120秒的7級震度。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／台中報導

今天是921震災25周年紀念日，國立自然科學博物館9月起結合國家防災日推出系列防災教育及體驗活動，教育部更斥資2000萬補助升級921地震園區的「地震體驗劇場2.0」，可模擬當年921地震最大震度，也是全臺首座沉浸式地震體驗平臺；總統賴清德今天也親身前往感受體感震度7級、主震及餘震約120秒的搖晃，並宣導防災的重要性。

今日921地震教育園區免費入園，不少民眾湧入參觀，現場還有防災科教攤位區、小小消防員體驗區、科技救災演習等免費活動，晚間則有「夜宿斷層線」露營，賴清德、監察委員范巽綠、教育部次長張廖萬堅、台中副市長鄭照新，以及駐臺北韓國代表部、德國在臺協會、加拿大駐臺北貿易辦事處、新加坡駐臺北商務辦事處、日本國立科學博物館等各界來賓，都特別蒞臨這次防災教育及體驗活動開幕式。

▲科博館921地震教育園區「地震體驗劇場」升級重啟，總統賴清德親身感受120秒。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲科博館921地震教育園區「地震體驗劇場」升級重啟，總統賴清德親身感受120秒。（圖／國立自然科學博物館提供）

賴清德表示，921地震25年來，臺灣人發揮強任堅毅的精神，房屋耐震規範增加、也加強地震預警系統，國內搜救隊伍已達到聯合國認證水準、參與多次國際災害救援行動：2023年土耳其地震臺灣搜救隊第一時間抵達救援，讓國際看到臺灣的救災能量。

▲科博館921地震教育園區「地震體驗劇場」升級重啟，總統賴清德親身感受120秒。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲科博館921地震教育園區「地震體驗劇場」升級重啟，總統賴清德親身感受120秒。（圖／國立自然科學博物館提供）

賴清德說，每年9月21日是國家防災日，至今我們依然要謙卑面對災難，過程中持續學習；臺灣每年平均發生4萬多次地震，面對全球極端氣候衝擊，百年大旱與暴雨風災等「複合式災害」接踵而至，更要居安思危，總統府成立的「國家氣候變遷對策委員會」期待能集結各界力量，共同提出對策、強化災防，打造更強而有力的韌性社會。

科博館館長焦傳金指出，據觀測資料，臺灣約每30年會發生一次規模7以上的強震，因此防災教育不能等；全新的地震體驗劇場花費近半年時間進行設備升級：除建置全新「震災街景展示」，還有「六軸地震平台」可模擬真實地震波的震動，搭配投影燈光特效營造閃爍、停電效果，讓體驗者跟著投影畫面，回顧光復國中從1999年9月21日遭震毀，到蛻變為地震博物館的歷程，即使後921世代的青年學生和孩子也能體會地震的驚人威力，記住歷史的震撼教育。

科博館表示，地震體驗劇場將於9月22日起正式對外營運，採收費制：一般民眾票價30元，孩童、65歲及身障另有優惠，每場次約5分鐘；畫家施並錫《大地關懷》畫展也在今天開幕，展出捐贈科博館共23幅「大地關懷」系列畫作，包含「傷痕處處的大地」、「地有不測」、「震央上的酒廠」等，筆觸展現深厚的土地情感與社會關懷，更多活動詳情請上921地震教育園區官網查詢：https://www.nmns.edu.tw/park_921/。

ET快訊
快訊／921強震滿25周年「連2震」　氣象署回應了
快訊／花蓮1分鐘連2震！
鄭中基放飛大爆料！
快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：大家冷靜
快訊／大巨蛋湧進4萬人　刷新中職票房紀錄
快訊／18:51規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／超搖晃！18:51發生有感地震
周思齊引退賽　前誠泰領隊現身籲各球團老闆別只出錢
羅時豐姪子新片「封面藏玄機」網抓：腳踩牛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆特教美展畫出勇敢之愛　謝國樑親自頒獎祝賀

秋冬玩台東正好！10月底嗨到跨年　 「預約台東」旅遊補助一次看

台東客家文化生活節登場　推廣客家文化營造友善客語環境

921地震園區體驗劇場設備升級明開放　賴清德搶先體驗7級搖晃120秒

力推全民運動風氣！　台東113年全縣運動會9／21開跑

台東縣府「自然醒慢活祭」　關山假日親子歡樂聲不斷

台東警前進校園　提升數位暴力網路安全及防詐

巡邏驚見樹木倒塌阻礙交通　台東警迅速排除..確保行車安全

母子檔民代服務處喬遷...結果是違建　立委廖偉翔認錯：另覓地點

防災韌性人人有責　921國家防災日南消四大不缺席

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

基隆特教美展畫出勇敢之愛　謝國樑親自頒獎祝賀

秋冬玩台東正好！10月底嗨到跨年　 「預約台東」旅遊補助一次看

台東客家文化生活節登場　推廣客家文化營造友善客語環境

921地震園區體驗劇場設備升級明開放　賴清德搶先體驗7級搖晃120秒

力推全民運動風氣！　台東113年全縣運動會9／21開跑

台東縣府「自然醒慢活祭」　關山假日親子歡樂聲不斷

台東警前進校園　提升數位暴力網路安全及防詐

巡邏驚見樹木倒塌阻礙交通　台東警迅速排除..確保行車安全

母子檔民代服務處喬遷...結果是違建　立委廖偉翔認錯：另覓地點

防災韌性人人有責　921國家防災日南消四大不缺席

1天沒大便「在腸道腐爛變質」！7種食物清宿便　中醫最推

基隆特教美展畫出勇敢之愛　謝國樑親自頒獎祝賀

《楚留香》高妙思驚傳去世！　「失聯已久缺席同學會」親姐證實了

不再窮忙！「4星座」中秋後大翻身　愛情、事業雙豐收

921強震滿25周年「花蓮連2震」　氣象署：屬0403餘震

秋冬玩台東正好！10月底嗨到跨年　 「預約台東」旅遊補助一次看

央行重拳管制　彰化「破千住宅使照核發」恐成重災區

快訊／1分鐘連2震！18:52花蓮縣秀林鄉規模3.8地震　最大震度2級

好市多海虎蝦剖開「整條黑泥」！她嚇傻不敢吃　老饕反讚：是極品

鄭中基暫退圈前放飛大爆料！親曝「不喜歡某女星」：她這樣紅不了

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

不認同憲法法庭判決！律師：實質廢死

台化、南亞及台塑贊助明華園演出

女兒還款急需82萬　屏東男險被騙

無號誌4路口「速度降為0」屏東警連5天大執法

傅崐萁聚焦花蓮問卓揆：看到人民眼淚嗎？

母子檔民代服務處喬遷　結果是違建

元智企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任兩大廟主委

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展陳亭妃、陳怡珍專程參觀

南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

男雙眼紅腫竟是「失智忘剪指甲」害的

強化火災搶救安全作爲南消六大辦理救災安全教育訓練

彰化消防局到院前緊急救護效率高　斐濟消防署長來台取經

更多熱門

相關新聞

南投辦防災宣導紀念921地震25週年

南投辦防災宣導紀念921地震25週年

今天是921震災25周年紀念日暨國家防災宣導日，南投縣政府特別主辦防災宣導活動，邀集全縣10多個「韌性社區」及非政府組織團體設攤，進行成果觀摩及交流，也安排多項防災體驗、音樂饗宴、地震防災互動等，希望提升民眾防災觀念及災害防救的信心。

與綠委餐敘關心總預算被退回　王鴻薇：賴清德又氣噗噗了

與綠委餐敘關心總預算被退回　王鴻薇：賴清德又氣噗噗了

賴清德批藍白退總預算　朱立倫回擊：充滿鬥氣攻擊在野黨

賴清德批藍白退總預算　朱立倫回擊：充滿鬥氣攻擊在野黨

大法官提名人多支持廢死！　朱立倫：賴清德應明確表態

大法官提名人多支持廢死！　朱立倫：賴清德應明確表態

賴清德宴請綠委關切總預算被退回　盼朝野擴大合作「國家只有一個」

賴清德宴請綠委關切總預算被退回　盼朝野擴大合作「國家只有一個」

關鍵字：

921地震25周年921地震教育園區地震體驗劇場賴清德

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

劉芒消失9個月結婚了！

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

18：51地牛翻身！台北晃一下超有感

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面