921地震園區體驗劇場設備升級明開放　賴清德搶先體驗7級搖晃120秒

▲科博館921地震教育園區「地震體驗劇場」升級重啟，總統賴清德親身感受120秒的7級震度。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／台中報導

今天是921震災25周年紀念日，國立自然科學博物館9月起結合國家防災日推出系列防災教育及體驗活動，教育部更斥資2000萬補助升級921地震園區的「地震體驗劇場2.0」，可模擬當年921地震最大震度，也是全臺首座沉浸式地震體驗平臺；總統賴清德今天也親身前往感受體感震度7級、主震及餘震約120秒的搖晃，並宣導防災的重要性。

今日921地震教育園區免費入園，不少民眾湧入參觀，現場還有防災科教攤位區、小小消防員體驗區、科技救災演習等免費活動，晚間則有「夜宿斷層線」露營，賴清德、監察委員范巽綠、教育部次長張廖萬堅、台中副市長鄭照新，以及駐臺北韓國代表部、德國在臺協會、加拿大駐臺北貿易辦事處、新加坡駐臺北商務辦事處、日本國立科學博物館等各界來賓，都特別蒞臨這次防災教育及體驗活動開幕式。

賴清德表示，921地震25年來，臺灣人發揮強任堅毅的精神，房屋耐震規範增加、也加強地震預警系統，國內搜救隊伍已達到聯合國認證水準、參與多次國際災害救援行動：2023年土耳其地震臺灣搜救隊第一時間抵達救援，讓國際看到臺灣的救災能量。

賴清德說，每年9月21日是國家防災日，至今我們依然要謙卑面對災難，過程中持續學習；臺灣每年平均發生4萬多次地震，面對全球極端氣候衝擊，百年大旱與暴雨風災等「複合式災害」接踵而至，更要居安思危，總統府成立的「國家氣候變遷對策委員會」期待能集結各界力量，共同提出對策、強化災防，打造更強而有力的韌性社會。

科博館館長焦傳金指出，據觀測資料，臺灣約每30年會發生一次規模7以上的強震，因此防災教育不能等；全新的地震體驗劇場花費近半年時間進行設備升級：除建置全新「震災街景展示」，還有「六軸地震平台」可模擬真實地震波的震動，搭配投影燈光特效營造閃爍、停電效果，讓體驗者跟著投影畫面，回顧光復國中從1999年9月21日遭震毀，到蛻變為地震博物館的歷程，即使後921世代的青年學生和孩子也能體會地震的驚人威力，記住歷史的震撼教育。

科博館表示，地震體驗劇場將於9月22日起正式對外營運，採收費制：一般民眾票價30元，孩童、65歲及身障另有優惠，每場次約5分鐘；畫家施並錫《大地關懷》畫展也在今天開幕，展出捐贈科博館共23幅「大地關懷」系列畫作，包含「傷痕處處的大地」、「地有不測」、「震央上的酒廠」等，筆觸展現深厚的土地情感與社會關懷，更多活動詳情請上921地震教育園區官網查詢：https://www.nmns.edu.tw/park_921/。