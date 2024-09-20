台東替代役備役演訓召集　強化救護備援能量

▲台東替代役備役演訓召集。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊漢聲／台東報導

為增強國家整體救援量能及國土戰備韌性，台東縣113年度替代役備役役男演訓召集18日於知本溫泉東遊季會議廳舉行，共計召集91名替代役備役役男（實到82員，8員核免，1員傷病停召），演訓課程包括初級救護員(EMT1)繼續教育課程止血、包紮與固定、成人心肺復甦術等。

訓練課程於當天上午8時由縣府民政處高忠雲副處長主持開訓，並感謝備役役男於暫時放下工作、就學等，參加這次演訓，替代役備役編管中心徐智雄秘書、陳專福幹事、陳志忠幹事、縣府兵役科張尚勳科長及專責輔導員馬騰華先生等貴賓出席典禮，為備役役男鼓勵。

縣府民政處高忠雲副處長轉達饒慶鈴縣長非常重視替代役役男在服役期間接受各項民防及實作訓練，期許役男能夠將訓練期間習得的知識學能，積極投入民防工作，當災害發生時，協助維持社會民生基本運作，藉以提升整體防衛效能。

民政處表示我國替代役制度自民國89年實施至今24年，此次共計召訓91名本縣之替代役備役役男實施三天的課程，高副處長指出演訓課程內容包括「全民防衛動員」、初級救護員(EMT1)繼續教育課程止血、包紮與固定、成人心肺復甦術等，訓練課程著重在初級救護員(EMT1)的熟悉與運用，期許役男結訓後，在社區鄰里間發揮防疫及災害防救的重要角色。

今年的演訓類別陸續還將進行實彈射擊、防災救護及治安維護等訓練，以強化備役役男民防專業技能，建立應變救護能力，以利國家需要時支援輔助軍事勤務、災害搶救緊急救援等工作，維持社會運作與安定，為增強國家整體救援量能及國土戰備韌性。