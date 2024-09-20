偽造車牌很毋湯　台東警加強查緝

▲不少民眾因酒駕或嚴重違規超速被扣牌後，鋌而走險違法懸掛假號牌繼續上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

依新修正後之道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕之車輛牌照將一律吊扣2年；另外，112年6月30日修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款，「行車速度超過規定之最高時速40公里」可處新台幣6千元到3萬6千元，並當場禁止駕駛；另同條第4項規定處罰車主吊扣汽車牌照6個月。嚴重超速從60公里下修至40公里，造成不少民眾因酒駕或嚴重違規超速被扣牌後，鋌而走險違法懸掛假號牌繼續上路。



台東縣警察局為有效遏止偽造、變造車牌之違法行為，已通令所屬單位於各項攔檢勤務時加強查緝，並利用M-Police各項查詢app加強檢視比對車牌與所登記之車籍資料，或更進一步比對車身及引擎號碼是否一致；如民眾遇到車牌遭他人偽、變造因而收到違規告發單時，請就近前往派出所報案，由警察同仁協助完成報案程序並取得受(處)理案件證明單，再經監理機關查證屬實後將會撤銷受害車主違規罰單，且將免收換牌之相關規費，避免民怨維護受害車主權益。

另如所懸掛偽、變造號牌車輛屬於權利車時，領車人如僅持載明「使用權及保管權」之讓渡合約書，為避免影響車主及債權人相關權益及避免日後可能衍生之債權糾紛，將依規定發還車主，不發還權利車使用人；如領車人有爭議時，請提出民事所有權之訴訟，待法院判定所有權後才予以發放；警方依法移置保管車輛時，如發現為動產擔保車輛，將通知車輛所有人領回及同時通知債權人，債權人如取得法院強制執行命令時，得依法院命令發還予債權人。

經統計，台東縣警察局本年度已查獲假車牌案5件5人，交通警察隊隊長劉正達呼籲，除勿酒後駕車及遵守速限不超速駕駛外，車輛號牌屬特種文書，擅自偽造、變造車牌並懸掛於車輛行駛道路上，不僅違規更是犯罪行為，即除依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，處以新台幣3,600元以上10,800以下罰鍰及扣繳牌照外，另並須依刑法第212條、第216條偽造特種文書移送地檢署偵辦，請民眾勿心存僥倖以身試法。