藍海生活節全新水舞秀升級登場　黃妃「追追追」活水湖演出

▲2024藍海生活節全新水舞秀升級登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024藍海生活節13日晚間起在活水湖揭幕展演，美聲天后周蕙以嗓音迷醉全場，活水湖水舞演出至今已吸引數萬人次觀賞、好評不斷。今年藍海生活節除了每日水舞展演外，假日白天有水域遊憩活動體驗，每周六、日都有歌手、樂團演出，並推出全新曲目搭配水舞秀，21日將邀請金曲閩南語歌后黃妃帶來追追追等膾炙人口金曲，後續還有EighRA紫月光、翁立友、游鴻明、Ozone等多位知名藝人接棒演出，精彩演出不容錯過，台東縣政府邀約您一起體驗。



今年藍海生活節擴大展演31天，水舞展演規模從去年60米延伸至100米，並在活水湖搭建水景舞台進行歌手、樂團演出，開幕至今一周看過水舞展演的遊客直呼：「燈光音效體驗實在太震撼，還有湖面景色倒映及光彩映射也真的太美了！」台東縣民林先生表示：「近年台東市區晚間活動正在增加，像是鐵花新聚落有鐵花燈之祭，藍海生活節讓市區有水域新亮點，晚間可以散步到活水湖，欣賞表演及音樂，觀看繽紛水舞燈光秀。」

台東縣政府指出，這周將推出氣勢更加磅礡及鮮明壯麗的水舞展演，除了每周六之外，也在「每週日」加開2場次湖面音樂會，讓前往活水湖的民眾不只欣賞絢麗水舞，週末假期還能欣賞歌手、舞團、樂團表演，加碼演出團隊卡司名單也將於藍海生活節臉書粉絲專頁公布。除此之外水舞展演也將於9月28日更換水舞主題，而展演曲目也將以兩首截然不同的曲風進行每半小時輪替演出，將為活水湖帶來不同的氛圍感。

縣府指出，水舞展演於每晚7點至9點半，每半小時演出1次，每日共6場水舞演出，還沒到場觀看的民眾請趕緊把握機會，每晚的水舞演出活動只至10月13日止，一起在台東活水湖現場望盡在地藍海的自然湖面景色，體驗視覺感官饗宴。

不僅如此，活動期間每週六日持續辦理水域遊憩體驗與海洋．慢市集，包含寬板滑水、帆船、獨木舟及支架大洋舟與臺東專屬特色的蘭嶼拼板舟教學體驗，為落實海委會管碧玲主委極力推動「身心障礙平權共融」，更新增多場次無障礙場次，邀請身心障礙朋友一同參與、享受玩水樂趣，好看、好吃、好玩一次滿足。相關活動詳情請至藍海生活節粉絲專頁查詢，邀請您一起前來活水湖，放下心靈包袱，重新感受不一樣的台東在地日常。