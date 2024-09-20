成大青年社遠到台東　為植物人募集愛心發票

▲成大青年社遠到台東為植物人募集愛心發票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立成功大學崇德青年社，在畢業學長姐的號召下，８月底有近10名在校生學生從台南開車到台東，只為幫助創世台東院街頭募集愛心發票，希望為盡一點心力。青年社同學不畏酷暑賣力呼喊著：「順手捐發票，救救植物人」，一路過民眾也感受到學生們的熱情，紛紛停下腳步捐出身上的發票，短短兩小時便募集到滿滿的發票及零錢，學生們大受鼓舞，直說之後有空還要再來。

創世台東院建院10週年，目前院內安養台東50位植物人，因地處偏鄉，資源募集不易。成大青年社畢業學生得知後，便主動聯繫台東院，希望號召校內社團的學弟學妹們，利用假日擔任1日義工。學生們選擇人潮眾多的台東市區、車站，沿街募集發票，提醒民眾消費時，只要說出創世發票捐贈碼「919」就能捐出電子發票，亦可以將手機載具裡的發票，利用雲端轉捐至創世。

創世台東院王玉鳳院長表示：「因科技產品日益更新，民眾消費習慣也改變了，以前消費都取得實體發票，現在店員則是問發票要不要存載具。呼籲民眾將手機載具裡的發票捐贈出來，只要在載具設定捐贈「創世基金會」，或消費時跟店員口說捐贈碼「919」，環保、省時又簡單。創世台東院愛心專線：(089)220-848。