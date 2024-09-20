台東公私合作！響應國際自殺防治協會「單車繞世界」活動

▲公私合作響應國際自殺防治協會「單車繞世界」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局響應國際自殺防治協會「單車繞世界」活動，首創結合在地健身中心，一同強化民眾心理健康及提升自殺防治效能，由衛生局派員邀約騎乘腳踏車之民眾，鼓勵參與「單車繞世界」活動，騎乘腳踏車健身時，可上網登錄騎乘之里程數，跟全球一起募集環繞地球一周的里程數(約40,075公里)，在運動的同時也傳達「自殺是可以預防的」觀念。

有鑑於世界衛生組織(WHO)的定義健康為生理(physical)、心理(mental)與社會(social)的安適(well-being)，若有心理不健康可能會有心理或精神相關疾病，嚴重甚至會出現自殺行為出現，研究指出造成自殺行為出現的原因為多元且複雜，非單一因素可解釋，因此需要多元網絡協助提升大眾心理健康，才能有效地降低自殺死亡發生。

台東衛生局表示，台東縣位於東部且幅員狹長，相關資源分布不均，要強化自殺防治效能，更需要結合多元與在地網絡資源，衛生局配合社會安全網2.0計畫，目前全縣已布建兩個社區心理衛生中心，分別為台東市及成功鎮，強化與在地網絡單位連結以提升大眾心理健康減少自殺憾事發生。

衛生局呼籲，人人都是自殺防治守門人，要落實自殺防治，要靠大家一起合作，有時候簡單的傾聽跟關心就可以改變對方的人生，若自己情緒方面困擾或發現身旁有需要協助的人，可致電衛生福利部安心專線(1925)，或是本縣社區心理衛生中心專線(089-230295)，及早介入協助避免憾事發生。