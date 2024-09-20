攜手情牽一甲子　台東50對金鑽石婚夫妻接受表揚

▲50對金鑽石婚夫妻接受表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年度金鑽石婚表揚活動，20日上午10點在享溫馨囍宴會館三樓國際廳舉行，今年度參與表揚的伉儷由各鄉鎮市推薦共計50對，分別為白金婚2對、鑽石婚23對、金婚25對；其中以結縭72年來自鹿野鄉的劉鴻枝與劉陳桂妹夫妻婚齡最長。副縣長王志輝代表縣長出席致贈表揚狀，向在座的伉儷們致以最崇高的敬意與祝賀，除了恭賀受獎夫婦，攜手幸福逾半世紀，並逐一與每對夫婦合影，令不少老人家感到很快樂且感動，讚許銀髮佳偶相互扶持的感情，可說是現代年輕一輩的典範，也藉此機會提醒長者多外出活動、延緩老化，常保身體健康。



活動首先由雲舞集舞蹈團帶來一段優雅輕快的國標舞表演，接著由王志輝與貴賓一起進行「鑽寫幸福」儀式，並藉著受獎者們精采的照片剪輯，共同沉浸甜蜜往事，王志輝並一一致贈每對伉儷表揚狀且合影拍照留念。

王志輝表示，舉辦縣民金鑽石婚慶祝活動是非常有意義的活動，在表彰長者們婚姻中堅守承諾、互敬互愛的精神，並弘揚傳統家庭美德，很開心今天能夠見證結婚超過60、甚至70年的夫妻，白頭偕老走過數十個寒暑，情堅比鑽石，在現代社會尤為難得，藉此向長輩們送上祝福。「這些金婚、鑽石婚的夫妻們，用他們的堅持與包容，展現了愛情的力量和家庭的價值。希望年輕一代能以他們為榜樣，學習如何經營婚姻和家庭，珍惜彼此，創造幸福。」