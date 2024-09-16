張麗善喊話中央統一綠能執行標準　能源署副署長銜命南下溝通

▲雲林縣政府今日會同經濟部能源署吳志偉副署長、雲林地方檢察署主任檢察官朱啟仁，一起為雲林縣再生能源推動暨打擊綠能犯罪來討論交流相關意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（16）日辦理再生能源業務推動暨打擊綠能犯罪座談會，會同經濟部能源署副署長吳志偉、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁討論交流相關意見，並提出三重點訴求。副署長吳志偉表示，今日是銜命到地方了解需求，後續會建立溝通平台協助。

政府近年致力於推動再生能源，雲林縣為全台太陽光電發電量前三名，惟地面型太陽能發電廠大量設置於農牧用地，對在地居民、環境生態及農業發展常有影響，以致申請案常有陳抗情形，亦產生後續犯罪問題。縣府提出三點訴求為1、地方說明會應訂定完善之規定及程序，2、建議詳訂縣市政府審查項目及作業原則，3、應重新考量及評估再生能源設施距離。

雲林縣長張麗善表示，民意座談會開了以後民眾開始反彈、反抗，但回過頭來地方政府已經窒礙難行，因為同意函已經發了，中央的籌設許可也發了，這種情況下民無法挑戰公權力，公權力亦無法站在民意立場，而產生相當大的矛盾。所以我們希望中央跟地方是一致的，推動再生能源推動之下，每一個機關都不能卸責。

▲縣長張麗善表示，她並非與中央槓上，是要中央建立統一規範，讓公務員好辦事，避免任何不法。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善說，我整個能源政策是不是要從長計議重新的規劃及思考，雲林縣的定位如果在糧食安全或者是在配合能源政策，那當然我們的主張就是三不三要，「不影響農業發展、不影響觀光產業跟環境發展、不違反國土計劃法相關規範；要產業發展、要就業機會、要民意支持」。甚至一地兩用地盡其利、無論農漁電共生或屋頂種電都不反對。

避免有犯罪空間，如何打擊綠能犯罪，是我們要重申，不要有任何不法行為也要讓公務人員好辦事，依法行政，有人說，怎麼這麼順利？質疑是否圖利，如果有問題，提出來要求修正，卻被說在刁難。中央應透過能源署勇敢地實現同一套標準，而不是每縣市標準都不一，讓我們協助能源政策的推廣。

能源署在座談會中指出，已經跟法務部成立打擊綠能犯罪聯繫平台，並掌握雲林縣大型太陽光電案場目前尚未併網計67案928.68MW，地方電籌14件308.6MW、土地容許7件103.4MW，需請雲林縣協助加速審查。吳志偉表示，今日銜命到雲林與縣府溝通哪些事情需要中央來協調，後續會成立平台協助地方處理。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，只要有不法，我們就一定會強力打擊。 可從雲林地檢署歷年來偵辦的案件可以看得出來「打擊是無上限」， 只要發現有不法的狀況，就會加以偵辦確保國家的綠能政策。

▲雲林縣政府今日會同經濟部能源署吳志偉副署長、雲林地方檢察署主任檢察官朱啟仁，一起為雲林縣再生能源推動暨打擊綠能犯罪來討論交流相關意見。（圖／記者蔡佩旻攝）