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雲林縣推聽障者行車安全貼紙 　共同營造無障礙交通環境

▲雲林縣政府印製「友善體諒聽障者行車友善貼紙」，盼用路人能共同發揮同理心「以閃燈替代喇叭聲」，營造友善無礙環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府印製「友善體諒聽障者行車友善貼紙」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為落實身心障礙者權利公約（CRPD）協助身心障礙者社會參與，並提升聽覺功能障礙者無論在交通、洽公或其他社會環境內，與他人維持溝通、獲得適切協助。印製「友善體諒聽障者行車友善貼紙」，盼藉安全貼紙公布發表，用路人能共同發揮同理心「以閃燈替代喇叭聲」，營造友善無礙環境。

雲林縣現約5萬名身心障礙者，其中聽覺障礙者約5千多名。雲林縣長張麗善表示，聽語障朋友行車上路時，常因無法聽到喇叭聲、鳴笛聲，於突發情況時恐無法即時禮讓救護車、消防車等救災車輛，造成誤解，承受不少社會壓力。

雲林縣是六都以外第一個配合聽語障者實行友善體諒聽語障者行車安全貼紙發放縣市，貼紙上有「耳聾與聽力減退的國際標誌」及「友善體諒聽障者行車」字樣，並有「閃燈提醒」搭配輔助標示色彩，藉此提醒用路人，注意聽覺障礙朋友所駕駛車輛，讓雙方行車更通暢無礙。

▲雲林縣政府印製「友善體諒聽障者行車友善貼紙」，盼用路人能共同發揮同理心「以閃燈替代喇叭聲」，營造友善無礙環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府印製「友善體諒聽障者行車友善貼紙」，盼用路人能共同發揮同理心「以閃燈替代喇叭聲」，營造友善無礙環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛福部身心障礙權利委員會聽覺障礙委員牛暄文指出，交通安全非常重要，尤其對聽語障朋友來說，可能後面有發生什麼事情，我們並不知道。聽覺障礙者行車安全貼紙立意良善，一開始始於日本，之後台灣也開始跟進，有了聽覺障礙者行車安全貼紙，可藉此讓後方駕駛知道前方是聽語障朋友，若有問題可以閃燈或用手勢提醒，讓彼此交通行車更加安全。
                                                                                                              
社會處副處長陳怡君表示，縣府今年3月29日訂定函布「雲林縣身心障礙者人工電子耳配件補助計畫」，並主動函知潛在受益身心障礙者，人工電子耳配件對於18歲以下兒童及少年之更換頻率較高，為減輕裝置人工電子耳之聽覺障礙者之經濟負擔，第二耳配件更換之需求，爰將人工電子耳配件1年補助1次之年齡自12歲以下延長至18歲以下，並放寬補助人工電子耳雙耳配件補助。

另為促進聽障者溝通平權，社會處亦有提供「手語翻譯」、「同步聽打」及「手語視訊翻譯」的服務替聽語障者營造出無障礙的溝通環境，讓聽人與聾人皆能盡情表達意見和想法。服務時間以週一至週五上班時段為主，視申請人/申請單位的申請內容及配合時間做彈性調整。有需求的民眾或單位，可於平日上班時間撥打05-5972639(社團法人雲林縣聽語障福利協進會)或05-5523667(趙社工)詢問。

縣府於今年設計製作4000張「友善體諒聽障者行車友善貼紙」，並派發各鄉鎮公所，供本縣內有需求的聽覺障礙者憑免費索取使用，歡迎有相關需求的民眾持身心障礙證明，至雲林縣政府社會處、各鄉鎮公所社會課取用。

▲雲林縣政府印製「友善體諒聽障者行車友善貼紙」，盼用路人能共同發揮同理心「以閃燈替代喇叭聲」，營造友善無礙環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府印製「友善體諒聽障者行車友善貼紙」，盼用路人能共同發揮同理心「以閃燈替代喇叭聲」，營造友善無礙環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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