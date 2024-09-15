虎尾鬧區2車火爆追撞！多人遭波及1男遭壓車底　通緝犯仍在逃

▲陳男駕車追撞曾男一車三人，力道猛烈卡住電桿，差一點就直接撞入店家，傷者一度卡在車底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮治安亮紅燈，昨（14）日林森路鬧街發生雙車街頭追逐，猛烈追撞波及5輛機車，共6名無辜騎士及路人受傷送醫，其中1人一度遭壓車底，下肢骨折腳踝斷肢重傷。肇事起因為債務糾紛，追逐飛車上共6人，其中一名通緝犯逃逸，警方尚未緝獲，5人分依殺人未遂、公共危險罪移送。

虎尾鎮因爲2024國慶焰火舉辦地而受到大眾矚目，林森路為該地區交通要道，兩旁商家林立、為最熱鬧街區，平時即車水馬龍。昨日二段119號一家藥局路口發生2車追撞釀多人受傷車禍，原以為是單純車禍追撞，但雙方一下車火爆叫罵，才讓人發現事不單純。

▲陳男駕車追撞曾男一車三人，波及5輛機車傷6人，一名傷者小腿骨折腳踝斷肢傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，兩車分由曾男與陳男駕駛，雙方於800公尺外一家檳榔攤冤家路窄相遇，一名男子向對方車上的人要債而起口角，持球棒猛砸後照鏡與擋風玻璃，遭砸駕駛陳男即猛踩油門追逐曾男車輛，最後直接猛撞後車廂並加速推撞，力道猛烈，卡在電線桿才停下，並波及多名用路人受傷。車上各3人，陳男車上其中1人為通緝身分，在警方到達前已逃離現場。

▲陳男駕車猛撞，車樓嚴重毀損，留下傷者大片血跡，觸目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



救護車獲報迅速到場將被波及傷者送醫，有3名女子、2名男子受肢體擦傷、意識清醒分別送往若瑟醫院、台大虎尾分院救治，1名男子一度遭壓車底被拉出，左小腿骨折、腳踝斷肢受傷嚴重，送往台大斗六分院搶救。現場目擊民眾均表示，大白天發生如此嚴重事故，竟是糾紛追逐，更造成多名無辜用路人受傷，治安堪憂。

▲曾男所駕駛車輛遭陳男追撞，後車廂嚴重變形無法蓋上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）