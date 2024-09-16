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921地震25周年...「畫，25」畫展登場　至9／30回顧舊災區今昔

▲「畫，25」—走過921地震25周年畫展即日起至9月30日在紙教堂、埔里聯合行政園區廣場、集集火車站站前廣場展出。（圖／翻攝「財團法人新故鄉文教基金會」臉書粉專，下同）

▲「畫，25」—走過921地震25周年畫展即日起至9月30日在紙教堂、埔里聯合行政園區廣場、集集火車站站前廣場展出。（圖／翻攝「財團法人新故鄉文教基金會」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

921地震將屆滿25周年，新故鄉文教基金會特別規劃「畫，25」展覽活動，邀請11位藝術家重回舊災區，以繪畫呈現震後地貌的今昔變化和人們重建的堅韌與毅力，也透過藝術的力量回顧歷史、將記憶傳承給下一世代，為未來的防災教育、打造韌性家園培養出更大的能量。

基金會指出，資深畫家孫少英25年前帶著為歷史留下見證的使命感，騎著摩托車在大埔里災區穿梭，用素描記下山城災後的樣貌：有頹圮的屋瓦，有災後的日子，也有重建的腳步，集結成「921傷痕」素描集，是在地珍貴的史料與藝術作品；而11位畫家筆下的25年後新貌，則有嶄新的建築、熟悉的街區，搭配孫少英的舊作，呈現城鎮重生的歷程及充滿朝氣的風貌。

▲「畫，25」—走過921地震25周年畫展即日起至9月30日在紙教堂、埔里聯合行政園區廣場、集集火車站站前廣場展出。（圖／翻攝「財團法人新故鄉文教基金會」臉書粉專）

1931年次的孫少英今年已93歲，憶起68歲那年的921地震，仍是滿滿的感觸，回憶當初帶著悲痛的心情走訪曾經熟悉卻又面目全非的街景，想起年輕時經過戰亂的廢墟，不自覺就哭了；但他仍被人性的光明面所感動：例如第三市場一家賣蛋的小店，震後第二天在沒水沒電、一片廢墟中開始做生意，問老闆有沒有漲價？老闆說：「怎麼能漲呢？！我還送了很多蛋到受災的地方去呢！」讓他畫著畫著，淚又落下，「天災真的太可怕了，但還是有很多人們互相幫助，互相扶持，這樣走過來。」

▲「畫，25」—走過921地震25周年畫展即日起至9月30日在紙教堂、埔里聯合行政園區廣場、集集火車站站前廣場展出。（圖／翻攝「財團法人新故鄉文教基金會」臉書粉專）

常以故鄉山水為創作題材的資深藝術家黃義永回憶，地震當晚在一片黑暗中從樓上往下跑，地上都是震碎的玻璃、房子圍牆全部倒塌了，全家在外住了3個多月不敢進屋，「埔里是好山好水的地方，遇到地牛翻身，幾乎就像世界末日了。」後來隨著重建不同階段，他畫下包括靈巖山寺、紙教堂等作品，都蘊含對山城從傾毀到復甦的關切。

基金會強調，重災區大埔里地區歷經四分之一個世紀的重建復興，過往的傷痕幾乎已消逝，山城的風貌也煥然一新，但地震的警惕與教育卻不容遺忘；即日起至9月30日除了在紙教堂的原作展，同時在埔里聯合行政園區廣場、集集火車站站前廣場辦理複製戶外展，歡迎民眾蒞臨觀賞。

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