基隆36畫家百號油畫特展　副市長邱佩琳作品原民女孩有故事

▲基隆36畫家百號油畫特展，副市長邱佩琳（右）作品原民女孩有故事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆美術館2024年4月開館，首檔大展「未記持」受到熱烈回響，緊接著基隆市文化觀光局首度與中華民國油畫學會合作，推出「瀛海.基隆.Indigo」2024年基隆百號油畫特展，匯集了來自全國各地的知名畫家，共同呈現精彩絕倫的畫作，即日起至8月25日在美術館一樓101、102展覽室展出。

「瀛海.基隆.Indigo」畫展19日上午舉行開幕活動，市長謝國樑親臨主持，他表示，基隆市文化局於7月1日正式更名為「基隆市文化觀光局」，將以全新姿態推動城市的文化與觀光，這次特展是基隆市文化觀光局成立後的首次盛大展覽，具有重要的里程碑意義。

謝國樑指出，基隆市是一座擁有豐富歷史文化底蘊的海港城市，這裡的風土人情、自然景觀、歷史文化，無不散發著獨特的魅力，透過這次油畫特展，欣賞到許多藝術家的傑作，這些作品以不同的風格和樣貌，全面展現了基隆的文化風情，這將是一場難得的藝術與心靈的饗宴。

謝國樑說，中華民國油畫學會是國內油畫界的頂尖專業團體，這次「瀛海基隆 Indigo」百號油畫特展，精選了37幅精彩絕倫的油畫作品，陣容堅強，國內少見；特別值得一提的是，這次展覽還包括我們多才多藝的副市長邱佩琳的作品，為展覽增色不少。

謝國樑也不忘推銷市府近期與星宇航空合作，在火車站南站建置的公私協力候車亭，不僅設計別出心裁，從南站還可以鳥瞰候車亭屋頂的機場跑道設計，配合入夜後的燈光更是美不勝收，希望大家多多前往欣賞。

特別的是，基隆市副市長邱佩琳也有3幅畫參展，她的畫作已義賣出去，特別再借回了3幅展出。她說，3幅都是原住民孩童的畫作，用色溫暖、笑容非常有感染力。她畫這系列的作品一共畫了10幅，都是「台灣原聲童聲合唱團」的成員，義賣所得也全數捐給原聲的孩子，希望為偏鄉的孩童盡一點心力。

文觀局表示，中華民國油畫學會的會員眾多且都是重量級的藝術家，這一次應基隆市文化觀光局邀請，首次在基隆舉辦畫展，號召36位畫家，每人提供百號大畫展出，其中就包括邱副市長的作品。本次展覽的作品以台灣人文為核心主題，涵蓋抽象與具象的表現手法，通過每位畫家的獨特詮釋，展現出藝術的多樣性與新奇面貌。

文觀局指出，「瀛海.基隆.Indigo」2024年基隆百號油畫特展即日起至8月25日止，在基隆美術館101、102展覽室展出，每天上午9時至下午5時，每周一休館，有興趣的民眾可把握時間前往參觀。