　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

癌婦撐病體辦畫展圓夢　門諾製成明信片分享大愛

▲▼在詩歌的祝福下，張女士「圓夢畫展」揭開了序幕。（圖／門諾醫院提供，下同）

在詩歌的祝福下，張女士「圓夢畫展」揭開了序幕。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我希望我的畫能為更多患者帶來力量！」這是63歲的癌末患者張女士在幾天前對家人及護理師說的話。她希望將自己的畫作製成明信片，送給醫院的病友和家屬。為了幫她實現這個心願，門諾醫院和時間賽跑迅速啟動了圓夢計畫，並為她在安寧病房舉辦這場人生唯一，也是最後一場的個人畫展。
 
祝福的詩歌為這場圓夢畫展揭開了序幕。儘管身體相當虛弱，張女士在家人的陪伴下，忍受著不適，依然用溫柔而堅定的目光向現場的家人、親友和醫護人員致意。主治醫師林斈府表示，感謝張女士給予醫院團隊進入她生命的機會，透過她的畫作，我們看到了她的勇敢與堅強。更感謝她願意分享這些畫作，把小愛化為大愛，傳遞更多的愛與力量。

▲▼在詩歌的祝福下，張女士「圓夢畫展」揭開了序幕。（圖／門諾醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家人陪著張女士緩緩地走過每一幅畫作前，重新回憶當時創作的心情。
 
「媽媽，您辛苦了！謝謝您，我愛您。」兒子陳毓文抱著母親，眼中充滿了不捨和感恩，淚水忍不住流了下來。他哽咽地說：「媽媽是我見過最堅強、最勇敢的生命鬥士。即使治療過程無比艱辛，她從未抱怨過，為的就是希望能和家人多一些相聚的時光。」在母親的額頭上輕輕一吻，母親輕聲回應：「我也愛你。」這深情的一幕，令人動容。

▲▼在詩歌的祝福下，張女士「圓夢畫展」揭開了序幕。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
20幅的畫作陳列於安寧病房的走道上，一家人陪著媽媽緩緩地走過每一幅畫作前，重新回憶當時創作的心情。陳毓文說，媽媽在罹癌後，為了紓解治療的疼痛，自學繪畫。每一筆都是她抗癌過程中的堅強與希望，每幅畫背後也都有她與病魔奮鬥的故事。希望這些畫作能帶給他人力量，勇敢面對生命中的挑戰。他感謝門諾醫院醫護團隊在這段艱難的時間裡給予母親無微不至的專業照護，並幫助她實現了人生最後的心願。

▲▼在詩歌的祝福下，張女士「圓夢畫展」揭開了序幕。（圖／門諾醫院提供，下同）

兒子抱著母親，眼中充滿了不捨和感恩在母親的額頭上輕輕一吻，淚水忍不住流了下來。
 
門諾醫院迦南病房護理長田濬榕表示，「陪伴病人在最後一哩路，是我們跟病人同在的過程。完成病人的心願，是我們樂意，且深感榮幸的服事。」安寧療護除了讓病人感受到最舒適的照護，也協助病人完成心願，讓病人能夠安心地轉身，家屬能夠留下美好的回憶。
 
「人生重要的是逗號而不是句點。」門諾醫院血液腫瘤科醫師林斈府進一步說，感謝張女士願意無私地將她的創作版權捐贈給醫院，張女士的畫作除了在迦南病房展示外，院方還會將張女士的畫作製作成精美明信片，致贈給需要家屬以及支持「安寧療護暨癌症防治基金」的公益朋友。期盼透過這些畫作，將張女士的愛與勇敢化作療癒的祝福，傳遞給每一位需要關懷的人。

ET快訊
日本擬改「出境才退稅」！　林氏璧示警：要提早4小時到機場
年砸370萬送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了
託夢弟弟「我快回家了」　10歲小姊姊遺體送回...阿祖哭喊：
LIVE／柯文哲再戰羈押庭要小草別上街！吳子嘉：100%被押
傳端木正拿假發票報帳　黃珊珊譴責假消息：僅虛報
談京華城案！　媒體人被嗆「很快就會吃慶記」
要小草別上街！柯文哲籲正常生活：賴政府沒倒、我們不能先倒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部推「高中AI多元選修」23校參加　年底試辦國中小菁英爭霸戰

最低工資「明年調到2萬8590元」　網卻擔心1點：又有理由漲了

日本擬改「出境才退稅」！　林氏璧示警：要提早4小時到機場

月薪3萬「怎麼買iPhone16？」　全場曝2招：打工仔都能買

摩羯環流雨彈狂炸「多地下到發紅」　雨區擴大時間曝

北花「寂寞客運」常空車！3業者不續營　公路局整併路線開放申請

國慶官網出包！8月沒有31日「其他月也有問題」　網愣：2月弄成1月

談京華城！網友留「很快會吃慶記」　媒體人嘆：柯文哲是黑道老大

轉大人最佳時機！白露節氣「轉骨方」調理體質　孩子高人一等

稱北檢是「天龍國第一署」外面怪人多　律師：不會被小草嚇倒

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

教育部推「高中AI多元選修」23校參加　年底試辦國中小菁英爭霸戰

最低工資「明年調到2萬8590元」　網卻擔心1點：又有理由漲了

日本擬改「出境才退稅」！　林氏璧示警：要提早4小時到機場

月薪3萬「怎麼買iPhone16？」　全場曝2招：打工仔都能買

摩羯環流雨彈狂炸「多地下到發紅」　雨區擴大時間曝

北花「寂寞客運」常空車！3業者不續營　公路局整併路線開放申請

國慶官網出包！8月沒有31日「其他月也有問題」　網愣：2月弄成1月

談京華城！網友留「很快會吃慶記」　媒體人嘆：柯文哲是黑道老大

轉大人最佳時機！白露節氣「轉骨方」調理體質　孩子高人一等

稱北檢是「天龍國第一署」外面怪人多　律師：不會被小草嚇倒

飛沙巴新選擇！AirAsia11／17開航「高雄-亞庇」單趟399元起

解限貸令爭議　卓榮泰拋「4原則4順序」：行庫應調整貸款結構

前任斷聯、負起照顧　養貓新手養出19歲童顏貓奶奶

教育部推「高中AI多元選修」23校參加　年底試辦國中小菁英爭霸戰

最低工資「明年調到2萬8590元」　網卻擔心1點：又有理由漲了

玄彬破格留絡腮鬍！最新狼狽造型曝光　撂狠話：殺死日本老狼

嗜賭男賠光妻嫁妝、拿小孩壓歲錢繼續賭　拋家20年下場慘了

日本擬改「出境才退稅」！　林氏璧示警：要提早4小時到機場

明下午登陸！「摩羯」恐成海南10年來最強颱風　官方連發紅色預警

柯文哲直視監視器「看著賴清德」 吳思瑤：總統很忙

生活熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

吳子嘉放話「柯文哲100%被押」：沒押隨便柯粉怎樣

月老生日要到了　3星座瘋狂被追

小行星將墜入菲律賓　台灣有望看見火球

快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝

下周可能有颱風！　最新預測曝

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

台北市發錢！嗶一下「1500元直接入帳」　本周最後期限

撞人破皮要賠1萬　全場勸快同意

柯文哲自認沒嫌疑　呂秋遠看懂裁定書搖頭

更多熱門

相關新聞

隱形眼鏡卡眼角3週才發現　醫提醒注意材質、佩戴時間

隱形眼鏡卡眼角3週才發現　醫提醒注意材質、佩戴時間

女子眼睛卡卡就醫，翻開眼皮竟有隱形眼鏡卡在邊角。醫師提醒，2種隱形眼鏡材質適合不同族群，都不宜戴超過8小時。食藥署指出，台灣是隱形眼鏡生產大國，勿在網路購買。

日本80歲阿公騎單車橫越美國 6000公里之旅圓夢

日本80歲阿公騎單車橫越美國 6000公里之旅圓夢

應曉薇「愛之船」圓滿返航

應曉薇「愛之船」圓滿返航

遲到願意等多久？　網點出3關鍵

遲到願意等多久？　網點出3關鍵

林保署南投分署邀請賽德克族人分享傳統文化

林保署南投分署邀請賽德克族人分享傳統文化

關鍵字：

時間賽跑癌末婦強撐圓夢畫展門諾明信片大愛

讀者迴響

熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面