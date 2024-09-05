癌婦撐病體辦畫展圓夢　門諾製成明信片分享大愛

▲在詩歌的祝福下，張女士「圓夢畫展」揭開了序幕。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我希望我的畫能為更多患者帶來力量！」這是63歲的癌末患者張女士在幾天前對家人及護理師說的話。她希望將自己的畫作製成明信片，送給醫院的病友和家屬。為了幫她實現這個心願，門諾醫院和時間賽跑迅速啟動了圓夢計畫，並為她在安寧病房舉辦這場人生唯一，也是最後一場的個人畫展。



祝福的詩歌為這場圓夢畫展揭開了序幕。儘管身體相當虛弱，張女士在家人的陪伴下，忍受著不適，依然用溫柔而堅定的目光向現場的家人、親友和醫護人員致意。主治醫師林斈府表示，感謝張女士給予醫院團隊進入她生命的機會，透過她的畫作，我們看到了她的勇敢與堅強。更感謝她願意分享這些畫作，把小愛化為大愛，傳遞更多的愛與力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家人陪著張女士緩緩地走過每一幅畫作前，重新回憶當時創作的心情。



「媽媽，您辛苦了！謝謝您，我愛您。」兒子陳毓文抱著母親，眼中充滿了不捨和感恩，淚水忍不住流了下來。他哽咽地說：「媽媽是我見過最堅強、最勇敢的生命鬥士。即使治療過程無比艱辛，她從未抱怨過，為的就是希望能和家人多一些相聚的時光。」在母親的額頭上輕輕一吻，母親輕聲回應：「我也愛你。」這深情的一幕，令人動容。





20幅的畫作陳列於安寧病房的走道上，一家人陪著媽媽緩緩地走過每一幅畫作前，重新回憶當時創作的心情。陳毓文說，媽媽在罹癌後，為了紓解治療的疼痛，自學繪畫。每一筆都是她抗癌過程中的堅強與希望，每幅畫背後也都有她與病魔奮鬥的故事。希望這些畫作能帶給他人力量，勇敢面對生命中的挑戰。他感謝門諾醫院醫護團隊在這段艱難的時間裡給予母親無微不至的專業照護，並幫助她實現了人生最後的心願。

▲兒子抱著母親，眼中充滿了不捨和感恩在母親的額頭上輕輕一吻，淚水忍不住流了下來。



門諾醫院迦南病房護理長田濬榕表示，「陪伴病人在最後一哩路，是我們跟病人同在的過程。完成病人的心願，是我們樂意，且深感榮幸的服事。」安寧療護除了讓病人感受到最舒適的照護，也協助病人完成心願，讓病人能夠安心地轉身，家屬能夠留下美好的回憶。



「人生重要的是逗號而不是句點。」門諾醫院血液腫瘤科醫師林斈府進一步說，感謝張女士願意無私地將她的創作版權捐贈給醫院，張女士的畫作除了在迦南病房展示外，院方還會將張女士的畫作製作成精美明信片，致贈給需要家屬以及支持「安寧療護暨癌症防治基金」的公益朋友。期盼透過這些畫作，將張女士的愛與勇敢化作療癒的祝福，傳遞給每一位需要關懷的人。