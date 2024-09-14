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國寶畫師「顏振發」首辦畫展　永不放棄繪畫創作

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

71歲國寶級畫師顏振發，半世紀以來一直手繪電影看板，這次舉辦生平第1場個人畫展，14日在歸仁區的東門美術館開幕，顏振發在這次個展展出近20幅作品，風格多元，其中包括自畫像、鄉村風情、飛翔的老鷹…等，顏振發強調，他永不放棄畫電影看板，這是他一輩子的熱愛與堅持。

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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近來，顏振發因與老東家全美戲院發生矛盾，外傳他搬到藍晒圖文創園區成立工作室，顏振發表示，這些都是過程，他從來沒有打算放下畫筆，電影看板是他熱愛的事業，畫畫是他的興趣，他永不放棄繪畫創作。

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顏振發表示，辦展一直是他的夢想之一，除了手繪電影看板外，他也喜歡在閒暇時自由創作，顏振發說：「個人創作讓我有更多的發揮空間，想畫什麼就畫什麼，無拘無束。」

他的作品風格不拘一格，從寫實到超現實都有涉獵，除了大家對他的電影油畫外，他其實也有許多不一樣的風格的畫作，熱愛作畫的他更提到，每一幅作品都有自己的故事和情感，能否讓民眾感受到，是他最在意的事情。據了解，這次在歸仁所展出的作品，都是他在1個半月內完成的作品，其繪圖功力相當厲害。

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

顏振發說，在這次展出的畫作中，有一幅是他喜歡的畫作，畫中白雪公主坐在森林光線灑下來的色調，讓白雪公主在畫作中更凸顯，展現不一樣的風格；還有一幅「蓮蓮有魚」的作品，色彩豐富，凸顯出蓮花鮮豔及鯉魚在池裡悠游。他展出的作品，每一篇都有自己的故事，讓喜愛顏振發老師的民眾，可以欣賞這麼多作品。

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

面對未來，顏振發說，電影看板還是他生活的一部分，無論風風雨雨，他都會繼續創作，這就是他對藝術、對生活的承諾，如果未來還有機會的話，會再辦更多個人畫展讓大家欣賞。

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位表示，如果民眾無法前來欣賞，也可利用「線上版畫作展覽」功能，讓更多人可以了解顏老師的作品，且可以點開每幅畫的資訊，也包含每幅畫的價格、年代及媒材等，其中包括「蓮蓮有魚」在內的2幅畫，標價高達60萬台幣，歡迎對顏振發老師作品感興趣的朋友，踴躍參觀。

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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