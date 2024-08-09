　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

林保署南投分署邀賽德克族人分享傳統文化　紙教堂展布農族學童畫作

▲賽德克族女性傳統服飾介紹。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲賽德克族女性傳統服飾介紹。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署為推動轄內原住民族資源共管與夥伴關係，日前辦理以賽德克族文化為主題的族群主流化教育訓練，希望分享、傳承原民山林傳統智慧文化，並促進森林經營與生態保育的永續發展。

「聽山林的風-我們是賽德克」活動於7日進行，由南投縣仁愛鄉Tapung文化產業協會的2位講者身著賽德克傳統服飾開場，從精英村廬山部落看賽德克族歷史發展、傳統文化及民族植物，現場還安排藤編、薏苡手環DIY等教學內容。

▲賽德克族手工藝品展示與說明。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲賽德克族手工藝品展示與說明。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，其轄區多涵蓋原住民鄉鎮，去（112）年4月與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷等四村之賽德克族成立原住民族資源共管會，藉此平台讓族人逐步推動山林巡護、接觸林下經濟多元發展，並深化部落生態旅遊；本次進一步邀請共管區域內、由多位精英村廬山部落在地青年組成的Tapung（意為「火絨」或「棉花」）文化產業協會，分享賽德克族的文化與智慧，參與活動的人員反應相當熱烈，也幫助該分署職工對原住民族文化有更深入的認識。

南投分署長李政賢表示，族群主流化訓練課程是為體現族群文化差異，讓同仁了解各個族群的多元文化，促使不同種族、族群學會互相尊重，更希望藉原住民共管平台讓族人得以分享自己的傳統文化，並落實「權利分享、責任分擔」的實質共管，共同維護山林生態。

▲埔里鎮紙教堂辦理希娜巴嵐國小創作展。（圖／提供）

▲埔里鎮紙教堂辦理希娜巴嵐國小創作展。（圖／新故鄉文教基金會提供）

此外，埔里鎮紙教堂即日起至8月底也舉辦「當我們玩在藝起─希娜巴嵐國小創作展」，以布農族部落生活日常為主題，讓原民小朋友用圖畫述說平日和家人的互動：有的畫出布農文化傳承，「和舅舅一起去打獵，我打到山羊很開心。」有人描述日常生活：「我們在田裡工作，有蜜蜂跑來把我給嚇了！」還有和家人聚會與出遊：「我和家人一起在日月潭騎單車，印象最深的是媽媽跌倒了！」、「和家人一起烤肉很開心，但我吃肉肚子痛。」

指導老師陳立表示，希娜巴嵐國小位於信義鄉，全校52位學生皆是布農族裔，雖然地處教育資源薄弱的偏鄉地區，但學校藉由音樂與藝術教育，讓學童發揮天賦、找到學習的興趣；另該校學童也於7月底遠赴新加坡參加2024新加坡第八屆國際合唱節競賽，以天籟美聲勇奪銀獎， 8月17日（六）上午10時30分將赴紙教堂進行迷你型演唱，歡迎民眾前往欣賞其畫作，也分享他們的歌聲與榮耀。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／北市騎士成「夾心餅乾」慘死！
地上有詭異金屬棍！阿根廷警方挖出「220m隧道」直通銀行保險
無知酸民指林郁婷「有喉結」是男的！　醫苦笑打臉
連鎖便當店餐盒「底部疑發霉」！民眾吃完嚇到反胃
陳怡叡曬泳裝辣照！「超兇事業線」掀網暴動
陳詩媛「管制區接機」挨轟高調道歉　王齊麟心疼發聲
吳鳳土耳其話「拍片聲援林郁婷」：她是女生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林保署南投分署邀賽德克族人分享傳統文化　紙教堂展布農族學童畫作

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8／24原民金曲歌王、歌后嗨唱

「放假囉！來慈湖」七夕情人節前夕開幕　張善政夫婦甜蜜放閃

最高年薪上看百萬　桃園八月3場次徵才釋2400職缺

阿伯代父職一路照顧陪伴　埔榮養樂居住民以新建視訊系統道謝祝福

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

桃園三大青創基地啟動年度招募　打造「創業一條龍」服務

2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場　7國167件作品競逐最高榮耀

展現國家重視影視產業政策決心　行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

用2萬多水平儀幫女友剪髮　男友順利修剪！成果超自然

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

爸出差三個月被貓遺忘　回家被當陌生人炸毛逃

林保署南投分署邀賽德克族人分享傳統文化　紙教堂展布農族學童畫作

2024 LALAI桃園原住民族音樂節　8／24原民金曲歌王、歌后嗨唱

「放假囉！來慈湖」七夕情人節前夕開幕　張善政夫婦甜蜜放閃

最高年薪上看百萬　桃園八月3場次徵才釋2400職缺

阿伯代父職一路照顧陪伴　埔榮養樂居住民以新建視訊系統道謝祝福

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

桃園三大青創基地啟動年度招募　打造「創業一條龍」服務

2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場　7國167件作品競逐最高榮耀

展現國家重視影視產業政策決心　行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

好萌又可愛！兩岸棒球小子看大貓熊　東森盃文化之旅前進廈門

郭婞淳記錯回國時間差點搞烏龍　笑說期待看家人的哭哭臉

羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

吃對輕鬆瘦！營養師推「減脂必吃」6種食物　減少腰間贅肉

東森集團北、中、南三地捐血活動開跑　2天募近兩百袋熱血

郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

「跆拳道甜心」羅嘉翎淚崩　認真努力的運動員不必道歉

首見三破紀錄　北農接連第三波平價蔬菜供應

卓榮泰赴吳詩儀家麵館　與選手視訊喊話：全台灣都是你們的靠山

熟睡喵突驚醒！下秒狂揉肚1min 「魔性肚皮舞」網笑：到底夢到啥

地方熱門新聞

魚池鄉103歲人瑞黃明枝獲選模範父親

陳亭妃召開台南安南區、北區治水總檢討座談會

高雄屁孩爬進冷藏櫃！好市多回應了

埔榮推銀髮族專屬優格果凍、優格蛋沙拉土司食譜

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》最後兩週晚上加場

安平運河觀光船業者發現幼童落水奮勇救人送醫

避免消費糾紛確保權益三思而後行

嘉義水上基地開放　停車預約半小時額滿民眾崩潰　

肉品專家跨界聯手職人打造台灣中秋味

平鎮環南地下道車道將封閉　恐交通衝擊

台南24日起10區單向2車道開放機車不強制二段式左轉

弱勢孩子學習不中斷　企業家鍾文智捐助暑輔班

更多熱門

相關新聞

基隆36畫家百號油畫特展　邱佩琳作品女孩有故事

基隆36畫家百號油畫特展　邱佩琳作品女孩有故事

基隆美術館2024年4月開館，首檔大展「未記持」受到熱烈回響，緊接著基隆市文化觀光局首度與中華民國油畫學會合作，推出「瀛海.基隆.Indigo」2024年基隆百號油畫特展，匯集了來自全國各地的知名畫家，共同呈現精彩絕倫的畫作，即日起至8月25日在美術館一樓101、102展覽室展出。

暨大附中罕病畢業生　特展分享生命歷程

暨大附中罕病畢業生　特展分享生命歷程

部落元素錯置　暨大USR計畫找回文化主體性

部落元素錯置　暨大USR計畫找回文化主體性

超狂學習歷程！高二生「開畫展」交自主學習作業　校長讚最佳典範

超狂學習歷程！高二生「開畫展」交自主學習作業　校長讚最佳典範

南投縣府砸1.1億　信義鄉豐丘國小新建校舍落成

南投縣府砸1.1億　信義鄉豐丘國小新建校舍落成

關鍵字：

賽德克族族群主流化希娜巴嵐國小布農族紙教堂畫展

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

更多

最夯影音

更多

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面