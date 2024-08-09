林保署南投分署邀賽德克族人分享傳統文化　紙教堂展布農族學童畫作

▲賽德克族女性傳統服飾介紹。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署為推動轄內原住民族資源共管與夥伴關係，日前辦理以賽德克族文化為主題的族群主流化教育訓練，希望分享、傳承原民山林傳統智慧文化，並促進森林經營與生態保育的永續發展。

「聽山林的風-我們是賽德克」活動於7日進行，由南投縣仁愛鄉Tapung文化產業協會的2位講者身著賽德克傳統服飾開場，從精英村廬山部落看賽德克族歷史發展、傳統文化及民族植物，現場還安排藤編、薏苡手環DIY等教學內容。

▲賽德克族手工藝品展示與說明。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，其轄區多涵蓋原住民鄉鎮，去（112）年4月與仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷等四村之賽德克族成立原住民族資源共管會，藉此平台讓族人逐步推動山林巡護、接觸林下經濟多元發展，並深化部落生態旅遊；本次進一步邀請共管區域內、由多位精英村廬山部落在地青年組成的Tapung（意為「火絨」或「棉花」）文化產業協會，分享賽德克族的文化與智慧，參與活動的人員反應相當熱烈，也幫助該分署職工對原住民族文化有更深入的認識。

南投分署長李政賢表示，族群主流化訓練課程是為體現族群文化差異，讓同仁了解各個族群的多元文化，促使不同種族、族群學會互相尊重，更希望藉原住民共管平台讓族人得以分享自己的傳統文化，並落實「權利分享、責任分擔」的實質共管，共同維護山林生態。

▲埔里鎮紙教堂辦理希娜巴嵐國小創作展。（圖／新故鄉文教基金會提供）

此外，埔里鎮紙教堂即日起至8月底也舉辦「當我們玩在藝起─希娜巴嵐國小創作展」，以布農族部落生活日常為主題，讓原民小朋友用圖畫述說平日和家人的互動：有的畫出布農文化傳承，「和舅舅一起去打獵，我打到山羊很開心。」有人描述日常生活：「我們在田裡工作，有蜜蜂跑來把我給嚇了！」還有和家人聚會與出遊：「我和家人一起在日月潭騎單車，印象最深的是媽媽跌倒了！」、「和家人一起烤肉很開心，但我吃肉肚子痛。」

指導老師陳立表示，希娜巴嵐國小位於信義鄉，全校52位學生皆是布農族裔，雖然地處教育資源薄弱的偏鄉地區，但學校藉由音樂與藝術教育，讓學童發揮天賦、找到學習的興趣；另該校學童也於7月底遠赴新加坡參加2024新加坡第八屆國際合唱節競賽，以天籟美聲勇奪銀獎， 8月17日（六）上午10時30分將赴紙教堂進行迷你型演唱，歡迎民眾前往欣賞其畫作，也分享他們的歌聲與榮耀。