山與海音樂廳白米甕砲台登場　謝國樑與民眾度過美好時光

▲山與海音樂廳白米甕砲台9月14日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「遇見白米甕‧山與海的音樂廳」活動今（14日）在古蹟白米甕砲台舉行，儘管颱風外圍環流攪局，但仍無法阻止民眾熱情參與，市長謝國樑偕同在地議員里長、基隆市文觀局長江亭玫與眾多民眾共享以美麗山海景觀做為背景的音樂饗宴。

謝國樑表示，白米甕砲台音樂會，是清法戰爭140周年系列活動之一，基隆這片土地見證了清法戰爭的烽火硝煙，我們則用音樂會形式重新演繹歷史文化；以登山健行方式，帶領大家沿著歷史的足跡，重溫當年守護這片土地的重要時刻，用愛與和平打造基隆成為重要的國際文化觀光城市。

在主持開幕之後，謝國樑也在現場抽出活動的大獎，並冒雨與現場的攤商及民眾們一一致意，受到民眾的熱烈歡迎，還有當地居民拿著太白里的里花–麒麟花送給他，為他加油打氣。

文觀局長江亭玫說，白米甕砲台曾經扮演著守護台灣頭基隆家園的重要角色，藉由音樂會喚起人們對白米甕砲台歷史場景的記憶，也希望更多人重新認識這裡。雖然因為颱風外圍環流影響，讓現場不時下起陣雨，不過仍無法阻止許多民眾的熱情參與。

活動現場的超高水準live演出，像是美聲天后周蕙、台語金曲歌王荒山亮、原民金曲歌手拉卡巫茂，及知名爵士歌手Suzanne Jen、西班牙拉丁吉他巨擘Roberto Zayas、日本流行歌謠歌手久保敦等，無不讓人聽得如癡如醉。