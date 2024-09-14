基隆Podcast探討長輩照顧平台　打造銀髮族健康諮詢服務

▲基隆Podcast探討長輩照顧平台。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆65歲以上人口比例截至2024年9月為止達到21%，基隆市正式邁入「超高齡社會」，越來越多家庭面臨如何妥善照顧年邁長者的問題。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請基隆市衛生局張賢政局長，暢談全國首創的「基隆長輩照護平台」與「基隆長照所」的成立如何為長者提供溫暖的照護支持。

張賢政說，提供友善高齡的照護環境，一直是謝國樑市長上任以來努力的目標，繼今年3月首創全國第一「基隆親子照護平台」，得到正面肯定後，再次首創「基隆長輩照護平台」。提供LINE線上健康照護諮詢服務，由具有老年相關疾病專業的醫師及護理師提供24小時即時線上諮詢，協助長者解決或改善健康問題；平台還有衛教專區，可提供即時性衛教內容及可查詢相關就醫資訊。

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆市衛生局長張賢政（右）。

張賢政表示，該平台啟用至今最常收到詢問的前三大問題分別為：年長者消化系統問題、睡眠問題、身體酸痛問題等。對於民眾的諮詢，平台方也會在檢視特定條件下，執行「再關心」的服務，意即透過該平台傳訊息的方式提供追蹤民眾後續間康狀況。

張賢政更提到，歷經一年多的籌備正式成立「基隆市長期照顧服務管理所」將原本分散在各局處的長照業務整合成單一窗口：，也繼續配合1966長照專線持續運作，該所整合社政與衛政服務，提供民眾更多元適切、以人為本的長照服務。舉例而言，目前長照所致力於建置銀髮健身俱樂部，長者在運動過程中可提升身體活動、增加肌耐力，透過增加人際互動交流，對認知維持、情緒調適、預防失能及跌倒都有很大的幫助，盼望提供長者更適合的運動空間，使基隆成為樂齡城市。

余治明表示，基隆市政府為因應超高齡社會的挑戰，在謝市長的帶領下不斷以創新、積極的施政讓基隆的長輩們能隨時隨地獲得專業且即時的健康照護服務，未來亦會進入各社區廣為推廣相關長照政策，持續帶領市府團隊打造友善而有愛的照護環境。

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