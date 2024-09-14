拯救生命刻不容緩　基隆消防局籲全民學習CPR

▲基隆市消防局呼籲全民學習CPR。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

根據基隆市消防2023年統計年報資料，2023年全市的緊急救護出勤次數為19,703次，平均每天出勤次數為53.98次。急救送醫人次為15,840人次，平均每天急救送醫人次為43.40人次，雙雙創下近5年新高。這些數字反應市民朋友對於救護服務的需求不斷增加，同時顯示了救護資源有限與珍貴。

基隆市消防局配合消防署政策，於9月8日至9月14日期間，推出一系列的救護宣導活動，讓更多市民了解正確的救護觀念與急救技能。9月9日為「救護日」，為了搶救可以挽回的生命，患者身旁的人立即給予急救處置非常重要，報案後如果人手足夠，請在救護車的必經之處等待，協助引導救護車，以縮短救護人員到達或接觸傷病患的時間。

9月10日宣導主題為「救要安全日」，藉由新式「巴騰堡格紋」外觀的救護車，車身及後側車門新增大面積紅、黃交錯的反光方格。在日夜間照明下，可提高辨識度，讓第一線救護人員安心執行救護勤務，讓用路人即早注意到救護車，降低車禍發生率。9月11日宣導主題為「急救先鋒日」，當身邊有人倒下時，在119救護車到達前，透過APP召喚附近「急救先鋒」先趕往現場施救。根據實例印證，儘早施予CPR及AED，能大幅提高傷病患者清醒康復的機會。

9月12日宣導主題為「珍惜救護日」，傳達「119留給重症患者」、「正確使用救護車」及「避讓救護車」等觀念，每一個無謂的呼叫119或阻擋救護車，都可能影響到其他人的生命安危。中山分隊自行拍攝救護影片，宣導聽到救護車執行任務時，請禮讓救護車優先通行。9月13日宣導主題為「急救宣導日」，大家一起動起來，學習心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED），提升民眾自救救人能力。

基隆市消防局長游家懿指出，隨著高齡化社會的到來，社會對於救護的需求會越來越高，在本市約1萬6千件送醫的救護案件中，「急病」與「創傷」約佔8成以上，珍惜救護資源，同時學習CPR與AED救護技術，第一時間就有機會挽救身邊朋友的寶貴生命！