響應國際淨灘日！基隆大武崙沙灘淨灘　清出186公斤海漂垃圾

▲「響應國際淨灘日」基隆大武崙沙灘淨灘行動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環保局於今（14日）響應國際淨灘日，在外木山大武崙沙灘舉辦秋季淨灘活動「乾淨家園·綠色生活·減菸蒂 淨環境 等你來+1」。活動由環保局局長馬仲豪、副局長管鳳珠親率環保局同仁參與，並號召基隆業界及長期致力於海洋保護人士逾500人，共清出45大包垃圾，重達186公斤。

馬仲豪強調，外木山大武崙沙灘同時也是基隆位於北海岸的門面，擁有優美的海灘風光，是當地居民和遊客的熱門去處，但海漂垃圾及遊客垃圾對這片美麗的海岸線造成了嚴重的威脅。因此，發起無痕淨灘及減少塑料使用的重要性，透過行動使民眾反思海漂垃圾來源與海廢衍生塑膠微粒的嚴重性，落實淨零減碳生活。

▲基隆市環保局於外木山大武崙沙灘舉辦秋季淨灘活動「乾淨家園·綠色生活·減菸蒂 淨環境 等你來+1」。

馬仲豪也同時呼籲，民眾在日常生活中減少使用一次性容器、餐具及塑膠袋，多使用循環容器並重複使用，或是盡量到環保餐廳等店家消費，自然避免產生垃圾及減塑，同時還能達到減碳的效果。

本次活動中，馬仲豪局長代表基隆市政府頒發感謝狀，感謝積極參與海岸認養及淨灘的機關、企業及團體夥伴，以期激發社會各界對環境保護的熱情，邀請所有基隆市民共同努力，持續攜手向環境永續目標邁進，共創美好的乾淨家園。

環保局表示，不論是春季淨灘在潮境公園，還是秋季淨灘在外木山大武崙沙灘，都希望能守護基隆的海岸線，保持家園的乾淨，讓更多人看見基隆的美麗風光。

▲基隆市環保局長馬仲豪（右）頒發廢棄傢俱再造特色感謝狀。