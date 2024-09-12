獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，除了妻子陳佩琪一舉一動備受外界高度關注外，從柯文哲高齡92歲的爸爸爸柯承發住院、柯媽何瑞英不斷在醫院陪伴，到3名子女的動態都是矚目焦點。面對兒子到美國吃牛排也被網友翻出來，陳佩琪今接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時明顯心情低落，哽咽且難過的泣訴被「抄家滅族」、「家破人亡」。

▲陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，談到兒女不敢回家不禁落涙。（圖／記者李毓康攝）

面對柯文哲捲入京華城案之後，陳佩琪坦言，自己覺得被打壓到不用什麼罪名證據，就被「抄家滅族」，任何風吹草動都能給她冠上罪名，而她也無從反擊起。

針對最近有沒有跟兒子聯絡？陳佩琪情緒低落的透露「幾乎是沒有」，「現在小孩子都四散各地、也不敢回家了，所以整個家⋯抄家滅族，也的確達到效果了⋯我們就是已經家破人亡了。」

由於柯文哲兒子最近在臉書上傳吃牛排的照片，也被網友翻出來做文章，陳佩琪哽咽地說，兒子小時候心智發展跟社會較沒那麼相符，「他真的是⋯發展上面有一些⋯沒辦法這麼了解社會⋯我也不曉得怎麼講，一個媽媽的心態就是，大家是不是可以饒過一些無辜的人？」

「因為我先生已經在沒什麼證據下被羈押了，我小孩子沒人敢回家，都四散在各地。」陳佩琪強調，自己已經把金流解釋很清楚了，就是清白正當的錢財，包括繼承遺產、薪水、演講費等，並沒有所謂「不明金流」。

而柯文哲日前透過3名律師聲明轉達不做抗告，陳佩琪說自己並沒有法律專業，柯有請了3位法律專家且進行律見，而從過去跟柯相處在一起，「我一向很尊重他的決定，我覺得他是最棒的一個先生，他做的決定都是最好的⋯。」

儘管將會有2個月看不到柯文哲，陳佩琪哽咽且落淚地說，「我常常去土城給他送東西，雖然說沒辦法見到他，但我覺得我去那邊⋯我會跟他更接近在一起，這樣就夠了。」

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★未經判決確定，應視為無罪★