獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押，檢調追查過程中還懷疑柯妻陳佩琪涉及洗錢。對此，陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，檢調應該要說是從哪年哪月算到哪年哪月，且若6年去ATM 60次、存入600萬，都在合理贈與額度內，「大家覺得這是很奇怪的事情嗎？」她還說，一年去ATM存款10次，檢調就把其中的2次拿來跟京華城的便當會通過連在一起，「我也是要反問，那剩下8次呢？你要兜什麼東西？」

▲▼陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》專訪時談ATM存款緣由。（圖／記者李毓康攝）



陳佩琪說，其實她過去就會有這習慣用ATM提錢跟存款，有人會認為這很奇怪，但她解釋，自己本身有點知名度，抽號碼牌等個3、40分鐘也是很常見，「當你要去轉帳給小孩時要帶存摺印章、密碼不能忘記，還要小孩的存摺也要帶去，所以我認為我用2張提款卡去提領、存進去，就不用去那邊等，這對我來講比去銀行讓我自在多了」。

陳佩琪也說，雖然有些銀行對她很禮遇、有說可以請她到貴賓室，但她不希望讓人家講她是特權，因此大部分都是乖乖坐在最角落。

至於週刊稱多次透過ATM存入現金，次數高達60次、金額超過600萬，陳佩琪說，「我不知道週刊是怎麼算出來的，他應該要跟我講說是從哪天哪月算到哪年哪月」。

陳佩琪表示，如果說6年600萬，一年100萬，「我想也是在一個人合理的贈與額度內」；如果一年去ATM 10次，她相信一般人不會記得去年去了幾次ATM，「照週刊算的平均來講，一年10次的話、1個月1、2次，我不曉得大家覺得這是很奇怪的事情嗎？今年2024，我也沒辦法回想說2023年去ATM幾次」。

陳佩琪強調，一年存入600萬、存入60次等等，檢調應該要算，是從哪一年、哪一月，算到哪一年、哪一月，「我看這新聞沒有解釋，說到底600萬60次是哪年到哪年做出來的結論」。

而對於檢調懷疑，與京華城的便當會、容積率通過時間點有巧合重疊等，陳佩琪認為，她一年去ATM存款10次，他們就把其中的2次拿來跟京華城的便當會通過連在一起，「我也是要反問，那剩下8次呢？你要兜什麼東西？」，不應該把其中抓到2次時間點很對的，就硬冠上去，「這要靠證據講話，不是想要做不當聯結，聯結不起來就不講了」。

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★未經判決確定，應視為無罪★