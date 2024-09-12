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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲自8月陷入政治獻金風暴後，又被爆出用選舉補助款買4300萬商辦一事，隨即再捲入京華城弊案遭羈押禁見。柯文哲妻子陳佩琪12日透過專訪公布帳戶明細，明細顯示是由民眾黨匯款的個人選舉補助款，而她從一銀、合庫、富邦3個銀行支付4346萬8780元，並強調自己是透過家對面的仲介公司帶去看屋，跟外傳的老闆沒關係。

▲▼陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時出示4300萬購買商辦的明細。（圖／記者李毓康攝）

面對外界不斷質疑柯文哲的4300萬商辦，陳佩琪秀出商辦的付款證明，包括從5月10日開始的部分簽約款10萬、買方服務費40萬、簽約費420萬、買方預收規費6萬8780元、用印款43萬、以及6月11日3筆用印款，分別是一銀1440萬、合庫1000萬、富邦1000萬元等，加總起來共4346萬8780元。

▼陳佩琪公布4300萬商辦明細。（圖／記者袁茵攝，點圖放大）

▲▼陳佩琪公布4300萬商辦明細。（圖／記者袁茵攝）

陳佩琪指出，還有一些仲介服務費，她是委託自家對面開的仲介公司帶去看房，「跟什麼樣的老闆，沒有任何一個關係，我也不曉得這消息是從哪裡來的，但我只是找仲介、簽約時才看到一對70歲左右兄弟，聯合持有屋子40幾年，因為老了想分家賣掉。」

被問到何時找上該仲介公司？陳佩琪回應，大約是3、4月左右，當時自己憂鬱症發作，需要有一些活動，剛好有機會可以幫柯文哲看辦公的地方，讓民眾黨有辦公室可以使用。

而陳佩琪還原當時柯文哲如何商討要買商辦的過程，陳說，柯稱可以當辦公室，因為眾望基金會、台灣新故鄉智庫協會在黨部有點奇怪，所以希望可以搬過去，而選擇立法院附近是因為早期被罵「寄生國會」，如果選在立法院附近，之後要找立委開會也比較方便。

面對外界質疑為什麼要用柯文哲的個人名義買商辦，而不使用民眾黨名義？陳佩琪也坦言，「或許他可能第一次遇到這種情況，而且我也不太知道，他那時候跟我說買了商辦，我就去買，沒想到要避免疑慮或用黨的名字購買。」當時民眾黨規定是三分之二補助款給個人，「已經進到帳戶，那時真的是思慮不周，這也是對黨很抱歉的事情。」

陳佩琪透露，自己現在開始委託律師處理商辦後續，律師會找出最適合處理的方法，但因為最近事情太多，目前還沒有辦法積極聯絡，「但是會儘快。」

▲▼陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

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民眾黨柯文哲陳佩琪商辦

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