拿玩具槍逛市場被逮！2天後衝進派出所咆哮　萬華男這下慘了

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局青年路派出所警員，在日前接獲報案，有民眾在市場內閒晃，腰間還疑似藏有槍枝，警方到場後發現男子精神狀況不穩定，喝斥其將槍枝放在地上，最後確定為玩具槍，立刻通知救護車將男子送醫，並依照社維法裁處。沒想到2天後，鄭渾身酒氣跑到青年路派出所內咆哮，警方當場又搜出吸食過的強力膠，訊後再依照社維法裁處。

警方調查，55歲的鄭姓男子，在日前於北市萬華區國興市場閒晃，被人發現腰間插了一把槍，民眾立刻通知警方到場處理，警方到場後發現男子疑似精神恍惚，要求其將槍枝放在地上。

▲他先持玩具槍被開罰，隔兩天闖派出所咆哮，又被搜出吸食過的強力膠。(圖／記者邱中岳翻攝）



警方經過確認之後，確定鄭姓男子持有的槍枝為玩具手槍，所以將人帶回派出所，並依照《社會秩序維護法》第65條，無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者開罰，可處3日以下拘留或新1萬8千元以下罰鍰。

但事隔2天之後，鄭姓男子又渾身酒氣跑到北市警萬華分局青年路派出所，在派出所內咆哮，警方當場又搜出吸食過的強力膠，訊後也依照社維法裁處。

因鄭姓男子身上又有吸食過後的強力膠，依照《社會秩序維護法》第66條，吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者，亦可處3日以下拘留或新1萬8千元以下罰鍰。