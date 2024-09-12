獨／柯文哲會用USB記帳？　陳佩琪稱不會：跟他講家裡的錢都嫌囉唆

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押中，日前傳出，檢廉在搜索的過程中，查到柯文哲持有一只USB中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發各界關注。對於柯是否有記帳習慣？陳佩琪今接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，以她過去對柯的瞭解，「是不太、不太會，因為他對家裡的（錢），我跟他講一些他都覺得我很囉嗦」。

▲陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時情緒激動。（圖／記者李毓康攝）



檢調日前在追查比對沈慶京、應曉薇以及柯文哲等人的金流過程中，查出柯文哲持有的一只USB中，一份文件記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發軒然大波，所謂的「1500」究竟所指為何？ 有人指可能是1500萬，但也有人說可能是跟沈慶京約下午三點。但後續被查出，當天柯有不公開行程，應是沒有時間與沈慶京碰面，所以「1500」代表什麼，更加讓外界好奇。

陳佩琪說，以前跟柯講家裡的錢，「他都搖搖手、叫我不要講，他沒興趣，對家裡的錢就是這樣子」；陳還說，有時候也覺得很受傷，跟柯講說，「是你自己賺錢，你自己不關心一下嗎？他還是跟我擺擺手」。

記者追問，是否認為柯文哲不太可能會有類似這種記帳的習慣？陳佩琪直言，「過去我對他的瞭解，是不太、不太會，因為他對家裡的（錢），我跟我跟他講一些他都覺得我很囉嗦」。

而對於檢調不斷把家中的現金流，與京華城案做聯結，陳佩琪說，她可以跟各位保證，「我去過市政府，但就是像煙火節會上台，從來沒有去跟他做過比較市政的任何行程，所以完全不知道市政的東西」。

陳佩琪納悶，法律上的攻防應該是要去找證據，「他們說不明金流，我跟所謂的京華城那邊完全沒有任何交流，檢廉現在找我這些金流，我不曉得是為什麼？」

陳佩琪直言，「如果說我有跟什麼人見過面的話再說吧，但是我從來跟這些人沒有任何交流，也沒有去關心到他們的過去，對我來講就是遙不可及的人」。

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★未經判決確定，應視為無罪★