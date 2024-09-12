　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲會用USB記帳？　陳佩琪稱不會：跟他講家裡的錢都嫌囉唆

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押中，日前傳出，檢廉在搜索的過程中，查到柯文哲持有一只USB中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發各界關注。對於柯是否有記帳習慣？陳佩琪今接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，以她過去對柯的瞭解，「是不太、不太會，因為他對家裡的（錢），我跟他講一些他都覺得我很囉嗦」。

▲▼陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時情緒激動。（圖／記者李毓康攝）

檢調日前在追查比對沈慶京、應曉薇以及柯文哲等人的金流過程中，查出柯文哲持有的一只USB中，一份文件記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發軒然大波，所謂的「1500」究竟所指為何？ 有人指可能是1500萬，但也有人說可能是跟沈慶京約下午三點。但後續被查出，當天柯有不公開行程，應是沒有時間與沈慶京碰面，所以「1500」代表什麼，更加讓外界好奇。

陳佩琪說，以前跟柯講家裡的錢，「他都搖搖手、叫我不要講，他沒興趣，對家裡的錢就是這樣子」；陳還說，有時候也覺得很受傷，跟柯講說，「是你自己賺錢，你自己不關心一下嗎？他還是跟我擺擺手」。

記者追問，是否認為柯文哲不太可能會有類似這種記帳的習慣？陳佩琪直言，「過去我對他的瞭解，是不太、不太會，因為他對家裡的（錢），我跟我跟他講一些他都覺得我很囉嗦」。

而對於檢調不斷把家中的現金流，與京華城案做聯結，陳佩琪說，她可以跟各位保證，「我去過市政府，但就是像煙火節會上台，從來沒有去跟他做過比較市政的任何行程，所以完全不知道市政的東西」。

陳佩琪納悶，法律上的攻防應該是要去找證據，「他們說不明金流，我跟所謂的京華城那邊完全沒有任何交流，檢廉現在找我這些金流，我不曉得是為什麼？」

陳佩琪直言，「如果說我有跟什麼人見過面的話再說吧，但是我從來跟這些人沒有任何交流，也沒有去關心到他們的過去，對我來講就是遙不可及的人」。

還想看更多...

►獨／曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

►獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

►獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

►獨／柯文哲遭羈押最掛念柯爸　陳佩琪透露：柯爸染惡疾要化療

►獨／「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

►獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

★未經判決確定，應視為無罪★

ET快訊
正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！　本尊：抱歉各位
貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節
人妻探監遭「扒光搜身」性侵害！　加州監獄判賠1.8億
柯志恩有望翻轉高雄？　 郭正亮直言綠營壓力大：恐徵召「此人」
黃仁勳在海底撈被捕獲！　大跳拉麵舞
《棒棒堂》鬧翻內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯志恩有望翻轉高雄？　 郭正亮直言綠營壓力大：恐徵召「這個人」

獨／柯文哲會用USB記帳？　陳佩琪稱不會：跟他講家裡的錢都嫌囉唆

邱垂正：接受「九二共識」　意味承認台灣是中華人民共和國一部份

鄭麗君稱「核能立場非零和」　賴士葆點關鍵：只是官方唬人的話術

獨／曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

平潭航線難開放　陸委會：空運、小三通都還有很大空間

獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

賴清德「國際讚許台灣亞洲民主燈塔」　向彭明敏、謝聰敏表達欽佩

獨／柯文哲遭羈押最掛念柯爸　陳佩琪透露：柯爸染惡疾要化療

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

柯志恩有望翻轉高雄？　 郭正亮直言綠營壓力大：恐徵召「這個人」

獨／柯文哲會用USB記帳？　陳佩琪稱不會：跟他講家裡的錢都嫌囉唆

邱垂正：接受「九二共識」　意味承認台灣是中華人民共和國一部份

鄭麗君稱「核能立場非零和」　賴士葆點關鍵：只是官方唬人的話術

獨／曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

平潭航線難開放　陸委會：空運、小三通都還有很大空間

獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

賴清德「國際讚許台灣亞洲民主燈塔」　向彭明敏、謝聰敏表達欽佩

獨／柯文哲遭羈押最掛念柯爸　陳佩琪透露：柯爸染惡疾要化療

多益930！文組妹「年薪70萬」爆焦慮：想轉當客服　網洗版狂勸

兆豐金、中租-KY雙雙證實　遭遇網路攻擊

烤到一身臭！他驚「年輕人不愛烤肉」　網喊：周末就知道厲害了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

Jimmy、Sea難忘在台「第一次」　遵守承諾10月再訪寶島

陳珊妮挺NewJeans槓上公司！　讚小女生勇於對抗：很感動也很震撼

今年「換了一個身體」　高宇杰想再打12強

長榮航首屆綠色供應鏈頒獎典禮　攜手供應商打造永續生態圈

用路人「落雨」免緊張！118支淹水感測器結合新北災訊E點通

在家看《腦筋急轉彎2》了！Disney+新片單超狂「還有男神王鶴棣」

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

政治熱門新聞

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

獨／陳佩琪曝柯文哲4300萬商辦明細

陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告　律師曝關鍵原因

獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚

沈富雄預言：柯文哲接班人是黃國昌

沈慶京不會轉汙點證人？郭正亮曝原因

許甫有基金會大門密碼？四叉貓傻眼

獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

陳佩琪「35天跑20幾次ATM」！他：等於每天都在存錢

游淑慧 「同情北檢」：原來辦一個黨主席，壓力這麼可怕

獨／柯文哲遭羈押最掛念柯爸　陳佩琪透露：柯爸染惡疾要化療

曝檢調查扣柯文哲「神秘保險箱」　吳靜怡：早就隱藏金流和串供？

更多熱門

相關新聞

他持玩具槍逛市場被逮　隔2天派出所咆哮「搜出強力膠」

他持玩具槍逛市場被逮　隔2天派出所咆哮「搜出強力膠」

北市警局萬華分局青年路派出所警員，在日前接獲報案，有民眾在市場內閒晃，腰間還疑似藏有槍枝，警方到場後發現男子精神狀況不穩定，喝斥其將槍枝放在地上，最後確定為玩具槍，立刻通知救護車將男子送醫，並依照社維法裁處。沒想到2天後，鄭渾身酒氣跑到青年路派出所內咆哮，警方當場又搜出吸食過的強力膠，訊後再依照社維法裁處。

桌球甜心開車肇事奪1命　喊冤：只想釐清責任

桌球甜心開車肇事奪1命　喊冤：只想釐清責任

獨／陳佩琪曝柯文哲4300萬商辦明細

獨／陳佩琪曝柯文哲4300萬商辦明細

獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚

獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚

關鍵字：

柯文哲民眾黨陳佩琪沈慶京京華城影音

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

台女星被瘋傳「拍成人片」！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

KID妻懷二寶前「其實流產過」

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面