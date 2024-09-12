獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

記者陳家祥、袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押中。對於今日爆出，檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，柯的妻子陳佩琪今接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，共2個保險箱都是她的，裡面除了金飾、玉器外，還有各50萬的現金；她也抱怨，檢廉帶她去開保險箱，還特別交代我說不可以跟人家講，如今卻登上媒體版面。

▲陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）



針對保險箱一事，陳佩琪說明，是爸爸媽媽在她結婚的時給的一些金飾嫁妝、婆婆送的一些玉器，還有小孩出生一些金鎖片等等，就是放那些東西。但她也說，「不否認，自從先生當了市長後，我也覺得是一個很不穩定的工作，是有放一些少量現金在裡面以備不時之需」，金額分別為50萬。

陳佩琪說，第一銀行的保險箱是她的，且她也都有跟小孩講說，如果出事的話可以有50萬、50萬可以用。

但針對保險箱的事情，陳佩琪也忍不住抱怨，昨天去開保險箱的時候，檢廉有特別交代她不可跟媒體講，但是今天媒體卻來問這個，「他們帶著我去開保險箱，特別交代我說不可以跟人家講」。

還想看更多...

►獨／曝柯文哲4300萬商辦明細 陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

►獨／一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」 陳佩琪質疑檢調硬要聯結京華城

►獨／柯文哲被羈押、兒女不敢回家 陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

►獨／柯文哲遭羈押最掛念柯爸 陳佩琪透露：柯爸染惡疾要化療

►獨／「我們家都是正當清白的錢」 陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

★未經判決確定，應視為無罪★