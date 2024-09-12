桌球甜心開車奪1命畫面曝！　挨批甩鍋喊冤：只想釐清應負責任

記者黃哲民／台北報導

被稱為「桌球甜心」的國手鄭先知，去年（2023年）涉開車撞倒1對共乘機車的楊姓父女，楊男住院約1個月傷重不治，鄭女被起訴過失致死等罪嫌，楊家不滿鄭女一再質疑楊男死因與車禍無關、調解破局，台北地院今（12日）再度開庭，鄭女仍請求重新鑑定楊男是否死於自身疾病，法官諭知擇期再開庭。

▲被稱為「桌球甜心」的國手鄭先知（中）開車肇事造成1死，涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭請求重新鑑定傷者死因。（圖／記者黃哲民攝）

鄭先知庭外受訪強調，從沒想逃避責任，事發當天她一路跟著2位傷者送進急診室，楊男傷重轉院，她也立刻趕去，楊男住院約1個月期間，她持續聯繫家屬表達關懷，但楊男過世後，她就無法直接聯繫對方家屬，感覺好像做再多也於事無補，「對方家屬看不到我的努力跟誠意」。

鄭先知說，希望透過司法釐清她應負的責任，畢竟楊男並非車禍後隨即死亡，但先前開庭被報導她質疑楊男死因，很多網友到她的社群媒體開罵，「我也因此去看身心科」，她仍是現役桌球國手，未能入選今年巴黎奧運代表隊，這件車禍與訴訟影響心情，的確也是原因。

▲被稱為「桌球甜心」的國手鄭先知（中）開車肇事造成1死，涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭請求重新鑑定傷者死因。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師指出，法醫研究所鑑定報告記載，楊男肋骨斷裂不排除是急救過程造成，楊男病歷也有多次因自身疾病而住加護病房紀錄，所以絕非故意編造理由質疑死因與車禍無關，卻被解讀成企圖嫁禍救護人員，這種誤會對鄭先知傷害很大。

辯護律師表示，鄭先知始終承認過失傷害責任，但「過失致死罪」前科太沉重，鄭女也無意藉由質疑死因而對賠償金額討價還價，對方家屬求償1千多萬元，鄭女前次開庭同意檢察官提議，在500萬元保險理賠外，再自付100萬元，只是楊家要求總共700萬元，鄭女能力有限，須再協商。

本案發生於去年8月18日上午11點多，鄭先知開車在北市龍江路貿然迴轉，攔腰撞倒後方共乘機車直行的楊姓父女，楊女手腳鈍擦傷幸無大礙，楊男因心包膜出血、肝臟撕裂等傷勢轉院，住院治療1個月仍傷重不治。

▲鄭先知（右）在2020年東京奧運首度入選奧運代表隊，搭檔陳思羽（左）力拚女子雙打項目。（資料照／路透）

鄭先知與楊家對楊男死因看法無交集，楊家認為鄭女開車把人撞死卻推卸責任、沒有誠意，法院先前排定調解因此破局。今開庭時，鄭女希望繼續調解，但因她聲請委託醫學中心級醫院重新鑑定死因，楊家委任律師表示待結果出爐，楊家再考慮是否談和解。

檢方當庭喊話鄭先知與辯護律師，若質疑楊男死因與車禍無因果關係，就該提出相關事證，而非針對起訴所舉證有因果關係的事項重新鑑定一遍，法官諭知評議決定是否准許再鑑定，擇期再開庭。

現年31歲的鄭先知為2017年台北市承辦的世大運桌球國手，因外型亮麗，入選地主10大甜心正妹，世界排名最高為第43名，2020年東京奧運首度入選奧運代表隊，與陳思羽搭檔出戰桌球女子團體的雙打項目，女團在16強擊敗美國隊，但輸給日本隊而止步8強賽，鄭女近年主要在國外打比賽磨練。