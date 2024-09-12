獨／「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，妻子陳佩琪則以證人身份被約談，事後不斷有媒體以獨家方式稱「不明金流」，但數字從170萬、700萬通通有，甚至還傳出陳多次拿現金到ATM存錢、應訊時對金流說詞4度翻供等消息。陳佩琪12日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時公布帳戶明細金流，說明從2016年父親過世至今的較大金流共1628萬，且都有跟檢方交代。

▲陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝，下同）

「我今天是要跟大家報告，我們家的錢都是正當清白的錢。」面對外界與部分媒體不斷質疑的「不明金流」，但數字滿天飛，陳佩琪12日接受專訪時攤開所有帳戶資料，表示自己最近看到新聞媒體報導，很訝異自己的存提款動作，竟然跟洗錢劃上等號，「我個人的認知是，這些錢如果是不明來源或犯罪詐騙所得才需要洗錢。」

由於存摺全部被檢方扣押，陳佩琪這陣子跑到多家銀行申請交易明細表，首先是陳佩琪母親的台灣銀行帳戶明細及陳母在郵局的老年年金帳戶，陳佩琪指出，自父親於2016年中過世、母親繼承遺產後，由她全權負責照顧母親，包括存摺、提款卡、印章等都由她管理，且有獲得兄弟姐妹的答應。

根據陳佩琪母親的銀行明細顯示，第一部分是自2016年7月存入410萬7834元遺產，加上陳母老年年金部分，從2017年到2024年一共提535萬元。

第二部分是陳佩琪自己在醫院工作的薪資明細，加上過去的存款共507萬元，以及一些帳戶上的小數字共21萬元，陳佩琪一共提款出528萬元左右。

第三部分是2018年柯文哲競選台北市長期間得到的選舉補助款約1700多萬元，扣掉當時抵押房貸的錢，結餘230萬元。

第四部分是柯文哲當醫生時的薪資存款171萬元，第五部分則為柯文哲2023年演講、通告費約64萬元，少量的車馬費、出席費、親友紅包等，累積起來約100萬元左右，上述5個部分加總起來共1628萬元左右。

被問到是否有媒體外傳的4度更改供詞，為何檢調最後產生不信任的聯想？陳佩琪說，自己並沒有更改什麼樣的證詞，而且說法都跟當天與檢調的內容相同。

至於為什麼會透過ATM提領與轉帳？陳佩琪透露，這是她自己過去的個人習慣，有些人或許會覺得很奇怪，但因為她本身有一點知名度，有時銀行人員會想給予「禮遇」，但自己不想被認為是特權，加上用ATM也不用等銀行開門時間，比較自在。

▼陳佩琪公布金流。（圖／記者李毓康攝，點圖放大）

▼陳佩琪公布1628萬5大金流來源一覽表。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

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★未經判決確定，應視為無罪★