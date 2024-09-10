竹市勇奪全國環保績效總考核「特優」　打造宜居環保家園

▲竹市環保局長江盛任獻獎，與代理市長邱臣遠及市民朋友共享榮耀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

環境部112年度全國地方政府環境保護績效考核成績出爐，新竹市以智慧治理、社區發展、公私合作等策略推動各項創新作為，榮獲總考核最高獎項「特優」殊榮，今(10)日由竹市環保局長江盛任於市務會議獻獎，與代理市長邱臣遠及市民朋友共享榮耀。邱臣遠肯定環保同仁的辛勤投入，同時期勉市府團隊持續推動各項永續發展工作，落實淨零綠生活，打造「安居科技城」。

邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安所擘劃的「宜居永續」施政策略，運用科技力推動各項永續政策，並完成多項亮點措施，環保局此次榮獲112年全國環保機關的特優獎項，江局長帶領環保同仁功不可沒，更要感謝市民朋友的高度配合及環境部給予肯定，勉勵環保團隊持續激盪環保新思維，打造宜居永續的環保家園。

江盛任表示，此次考核是環境部針對112年度全國環保單位的整體考評，除總考核等第榮獲「特優」外，另有8項業務獲獎，包含「特優」獎項的空品維護與噪音管制、水質保護及土壤整治、推動因應氣候變遷行動、垃圾處理及環境管理、毒物及化學物質管理等5項；「優等」獎項包含資源循環、淨零綠生活、環境測定及綜合業務等3項，成果斐然。

環保局說明，竹市為科技之都，市府團隊運用轄內300台空品微型感測器及物聯網技術，設立「新竹市空氣品質即時監測網」，24小時全天候監測空氣品質，並同時應用感測器監控臨時性空污事件，以利相關應變作業。此外，更利用AI技術進行固定源排放管道判煙、噪音車AI判管，即時掌握污染源；並透過專家學者入廠輔導，促業者投入空污改善，以智慧治理方式共創永續環境。

環保局強調，環保局積極改善水質環境，為更有效扎根守護水體，推動水環境巡守隊長達21年，現有34隊巡守隊伍隊員，596名隊員。在112年期間，巡守隊總共投入1萬3,861小時的巡守工作，進行368次水質監測，通報37個髒亂點並清理63噸的垃圾。竹市在土壤污染防治配合國家環境政策，持續推動友善環境的「綠色永續整治」，新竹供油中心場址更導入綠色永續整治及最佳化工程管理，於去年底完成整治，並經環保局驗證通過後解除列管，整治期間總計減少碳排放量848公噸。

環保局指出，竹市坐擁「新竹科學園區」，雖匯聚高科技產業並帶動經濟成長，但也產生全市近70%的溫室氣體排放，為鼓勵企業重視環保，並展現社會責任，市府攜手竹科管理局輔導企業溫室氣體盤查，逐步建立碳管理能力。去年九月市府更推出全國首創的「ESG媒合平台」，公私合作共創永續環境，協助企業達成ESG目標。另以低碳永續作為城市發展方針，提高環境品質，配合中央政策推動區里參與低碳永續家園評等認證，於去年輔導11里報名成功、4里獲得銅級認證、舊港里銀級認證，整體參與率達86%，今年將進一步提升至100%。

環保局表示，針對列管毒性及關注化學物質達法規公告分級運作量業者，市府特別加強災害預防整備與事故應變演練，每年辦理毒性及關注化學物質災害應變演練，除促使業者提升應變能力外，並加強府內各局處橫向溝通能力以及竹市毒災聯防小組應變能力，為民眾營造健康安心的生活環境。

環保局強調，環境保護議題涉及廣大，絕非一個單位或部門即可完成的任務，而竹市獲得環境部評比特優成績實屬不易，感謝各機關、學校、企業及市民朋友的配合，鼓勵大家持續以環境友善為本，從改變生活習慣開始，以落實節能減碳與聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市，持續打造宜居永續的「安居科技城」。