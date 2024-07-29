　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024風城藝術節第4場演出　8／3樹林頭公園看戲

▲紙風車劇團《寶莉回家-桐花島的故事》演出劇照。（圖／新竹市政府提供）

▲紙風車劇團《寶莉回家-桐花島的故事》演出劇照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市盛夏最大藝文活動「2024風城藝術節」第4場即將開演，廣受大小朋友喜愛的紙風車劇團《寶莉回家-桐花島的故事》，將於8月3日晚間7時在樹林頭公園盛大演出。結合客家文化及生活特性，搭配使用客語、客家歌謠、舞蹈、雜耍與特技，加上各式互動道具，編排成為一齣客家童話音樂戲劇，呈現兼具教育、娛樂及環保等多重效果。活動為免費入場，邱臣遠代理市長歡迎大家一同觀賞精彩演出，共享歡樂的仲夏夜晚，同時創造親子同樂的美好回憶。

新竹市代理市長邱臣遠說，《寶莉回家-桐花島的故事》故事取材不受時空限制，在劇情巧妙的安排之下，藉由音樂、美學、文化等多元面向，傳達客家精神給所有的孩子們，也運用大小朋友喜愛的互動式劇場，讓觀眾都可成為故事中的一份子。此次演出內容以缺水為議題，結合作家小野童話故事的創意，提醒所有的孩子重視環保、珍惜水資源，建立節能減碳的觀念，共創淨零綠生活，以提高環境品質，打造宜居永續、健康安心的環保家園。

環保局長江盛任表示，紙風車劇團以故事情境及生活經驗為出發點，融入環境教育的意義，提供不同的思考價值與學習經驗，讓每個人可以盡自己的微小力量，一起打造環境永續、幸福友善的城市，並實踐聯合國永續發展目標SDG12責任消費及生產、SDG13氣候行動及SDG17多元夥伴關係。

每年都會參加風城藝術節的鍾媽媽分享，以往都會帶著2個小孩前往欣賞各場次的表演，感謝市府提供多種藝文活動，提升市民藝術視野，尤其是紙風車劇團採互動式的表演型態，可讓小朋友透過生動有趣的戲劇，了解環保的重要性，從小培養正確的環保意識，並且付諸實際行動，為環境盡一份心力及責任。

環保局說明，2024風城藝術節系列活動好戲連台，自8月3日至8月17日尚有3個表演場次，邀請享譽國內外的專業團體輪番上陣，所有場次皆免費自由入場。現場還有集章兌換美食的活動，市民可至「集章兌換處」攤位領取活動摺頁並蓋該場次戳章；持同1張活動摺頁，累積系列活動任2場次戳章，即可於現場兌換1張獨家限量美食兌換券，可至指定店家換取點心，誠摯邀請市民一起來看好戲、享美食。

風城藝術節場次表（免費入場）：
8月3日（六）19：00 紙風車劇團《寶莉回家-桐花島的故事》｜樹林頭公園。
8月10日（六）19：00 優人神鼓《乘光而行》｜慈雲夜市。
8月17日（六）19：00 明華園戲劇總團《曹國舅上蓬萊》｜指澤宮。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

崑山科大祭百萬獎學金　免住宿費、課程全面導入AI 吸引新生入學

台南麻豆降雨量逼近八八風災2倍　郭國文要求4大水利設施優先施做

2024風城藝術節第4場演出　8／3樹林頭公園看戲

台南麻豆淹水　陳亭妃呼籲應重新檢討埤頭排水的容水量

黃偉哲率義消總隊長及消防之友會　聯合慰勉凱米颱風救災辛勞的消防及義消團隊

台南發生首例屈公病境外移入個案　黃偉哲籲請速清住家積水容器

花蓮北區農作受災嚴重　5鄉市可申請全品項現金救助至8／5止

一鄉鎮一親子館！吉安兒少家庭福利館上樑　耗資1.5億年底峻工

桃園女孩江怡賢海外傳承客家文化　推動「大紐約客家會」數位轉型

專技高考社會工作師及醫事人員考試　台東縣府陪同典試委員巡視

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

崑山科大祭百萬獎學金　免住宿費、課程全面導入AI 吸引新生入學

台南麻豆降雨量逼近八八風災2倍　郭國文要求4大水利設施優先施做

2024風城藝術節第4場演出　8／3樹林頭公園看戲

台南麻豆淹水　陳亭妃呼籲應重新檢討埤頭排水的容水量

黃偉哲率義消總隊長及消防之友會　聯合慰勉凱米颱風救災辛勞的消防及義消團隊

台南發生首例屈公病境外移入個案　黃偉哲籲請速清住家積水容器

花蓮北區農作受災嚴重　5鄉市可申請全品項現金救助至8／5止

一鄉鎮一親子館！吉安兒少家庭福利館上樑　耗資1.5億年底峻工

桃園女孩江怡賢海外傳承客家文化　推動「大紐約客家會」數位轉型

專技高考社會工作師及醫事人員考試　台東縣府陪同典試委員巡視

凱米威力驚人！花蓮崙天便道遭沖刷淘空　24小時搶修已可通行

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

地方熱門新聞

高雄大樓3天抽乾　里長頭痛800輛泡水車

台鐵軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人

花蓮2地區明停班停課！

阿伯買飲料要等30分鐘　氣炸罵哭女店員

台南清潔隊員周日清除超過千噸廢家具

台南八掌溪破堤損壞菁寮排水堤邊坡水利局立即搶救堤防

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

雷擊致高壓線路斷！南投4222戶停電

覺行弘法中心啟用法喜圓滿肩負公益關懷弱勢

黃偉哲慰勉凱米颱風救災辛勞的消防及義消團隊

金門機場大廳被塞爆！500人回不了台

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

老翁關子嶺登山健行迷失南消搜尋脫困家屬消防人員感謝

台南西港民宅冷氣機火警民眾防範電氣火災

更多熱門

相關新聞

竹市毒災告警細胞簡訊5/8測試

竹市毒災告警細胞簡訊5/8測試

新竹市為全國重要的科技城市，新竹科學園區內廠商家數已逾600家以上，為加強毒性化學物質災害防救能力，新竹市環保局將於5月8日在世界先進積體電路股份有限公司晶圓二廠，辦理「新竹市113年災害防救演習」，配合此次演習，將同步於當天下午1時40分至1時45分，發送「新竹市毒災告警細胞廣播服務訊息」，簡訊對象為新竹科學園區力行路與東科路路口為中心、半徑1.6公里範圍民眾，預計涵蓋科園、金山共2里，訊息包含中英文各1則，持續約5分鐘。環保局表示，此簡訊「純屬演練」，相關區域內並無毒化物洩漏或其他異常狀況，請民眾不必

竹市府邀民眾4/20逛市集、聽繪本

竹市府邀民眾4/20逛市集、聽繪本

竹市免費環保課　果菜廚餘變環保酵素

竹市免費環保課　果菜廚餘變環保酵素

竹市垃圾焚化廠完成升級優化

竹市垃圾焚化廠完成升級優化

「木盡其用‧二手家具再生活動」

「木盡其用‧二手家具再生活動」

關鍵字：

新竹市環保局

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面