2024風城藝術節第4場演出　8／3樹林頭公園看戲

▲紙風車劇團《寶莉回家-桐花島的故事》演出劇照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市盛夏最大藝文活動「2024風城藝術節」第4場即將開演，廣受大小朋友喜愛的紙風車劇團《寶莉回家-桐花島的故事》，將於8月3日晚間7時在樹林頭公園盛大演出。結合客家文化及生活特性，搭配使用客語、客家歌謠、舞蹈、雜耍與特技，加上各式互動道具，編排成為一齣客家童話音樂戲劇，呈現兼具教育、娛樂及環保等多重效果。活動為免費入場，邱臣遠代理市長歡迎大家一同觀賞精彩演出，共享歡樂的仲夏夜晚，同時創造親子同樂的美好回憶。

新竹市代理市長邱臣遠說，《寶莉回家-桐花島的故事》故事取材不受時空限制，在劇情巧妙的安排之下，藉由音樂、美學、文化等多元面向，傳達客家精神給所有的孩子們，也運用大小朋友喜愛的互動式劇場，讓觀眾都可成為故事中的一份子。此次演出內容以缺水為議題，結合作家小野童話故事的創意，提醒所有的孩子重視環保、珍惜水資源，建立節能減碳的觀念，共創淨零綠生活，以提高環境品質，打造宜居永續、健康安心的環保家園。

環保局長江盛任表示，紙風車劇團以故事情境及生活經驗為出發點，融入環境教育的意義，提供不同的思考價值與學習經驗，讓每個人可以盡自己的微小力量，一起打造環境永續、幸福友善的城市，並實踐聯合國永續發展目標SDG12責任消費及生產、SDG13氣候行動及SDG17多元夥伴關係。

每年都會參加風城藝術節的鍾媽媽分享，以往都會帶著2個小孩前往欣賞各場次的表演，感謝市府提供多種藝文活動，提升市民藝術視野，尤其是紙風車劇團採互動式的表演型態，可讓小朋友透過生動有趣的戲劇，了解環保的重要性，從小培養正確的環保意識，並且付諸實際行動，為環境盡一份心力及責任。

環保局說明，2024風城藝術節系列活動好戲連台，自8月3日至8月17日尚有3個表演場次，邀請享譽國內外的專業團體輪番上陣，所有場次皆免費自由入場。現場還有集章兌換美食的活動，市民可至「集章兌換處」攤位領取活動摺頁並蓋該場次戳章；持同1張活動摺頁，累積系列活動任2場次戳章，即可於現場兌換1張獨家限量美食兌換券，可至指定店家換取點心，誠摯邀請市民一起來看好戲、享美食。

風城藝術節場次表（免費入場）：

8月3日（六）19：00 紙風車劇團《寶莉回家-桐花島的故事》｜樹林頭公園。

8月10日（六）19：00 優人神鼓《乘光而行》｜慈雲夜市。

8月17日（六）19：00 明華園戲劇總團《曹國舅上蓬萊》｜指澤宮。