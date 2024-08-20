竹市「校園巡迴車資收小學堂」開課　從小培養環保好習慣

▲校園巡迴車資收小學堂有獎徵答。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局與新竹市10所小學攜手合作推動「校園巡迴車資收小學堂」，將於9月起正式開課！深入校園進行為期2個月的資源回收宣導課程，每次課程約30至45分鐘，透過巡迴車的形式，將環保知識和綠色生活習慣帶到校園，養成孩子重視環保的觀念，建立資源回收及垃圾源頭減量的行為習慣，從小培養成為淨零綠生活的環保先鋒，為地球的未來盡一分心力。

新竹市代理市長邱臣遠表示，此次活動不僅是教育的創新，也是竹市邁向環保城市的重要一步。希望透過這樣的環境教育活動，讓孩子從小扎根了解並實踐聯合國永續發展目標(SDGs)中的SDG4教育品質和SDG12責任消費及生產，培養孩子的環保意識。環保不分年齡，通過大家的共同努力，能夠讓節能減碳的理念深入人心，為環境保護奠定堅實基礎，用行動愛護家園並提高環境品質。

環保局長江盛任表示，去年「校園巡迴車資收小學堂」試辦，共有10所小學報名參加，吸引了482位師生參與。今年將持續推動「校園巡迴車資收小學堂」，這不僅是一堂環保課，更是一種生活態度的培養。在課程設計上，特別注重從生活經驗出發，將環境教育的意義融入其中，提供不同的思考價值與學習經驗。

竹蓮國小老師錢上云表示，去年報名課程時，她非常支持環保局的校園巡迴車資收小學堂。不僅讓孩童從小培養隨手做環保的習慣，還解惑了平日垃圾分類的問題。學校更將垃圾分類課程納入了新生教育中，進一步深化環保意識及新竹好學的風氣。

環保局說明，資收小學堂還設有問答環節，鼓勵孩子回答問題，並勇於提出疑惑，藉由師生互動，進一步激發他們的學習興趣，希望孩子從小養成垃圾不亂丟及隨手做環保的好習慣，並將這些理念帶回家中，影響更多的家庭，透過這些課程，每個人都能盡自己的微小力量，共同創造一個宜居永續的環保家園。

環保局強調，為提升垃圾分類認知，環保局持續推動環境教育活動，讓綠色生活理念深入每個孩子的心中，從而影響整個社會，實現真正的環境永續發展，期望孩子的創造力和實踐能力，能夠激盪出環境保護的創新作為，打造健康安心的低碳家園。