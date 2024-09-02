竹市農藥及提神飲料玻璃空瓶回收換好禮　秋季場開跑

▲加強工地宣導提神飲空瓶勿亂丟。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

回收農藥、提神飲料玻璃空瓶愛注意！新竹市環保局為推廣正確回收農藥廢容器及飲料玻璃瓶觀念，已於今年辦理2場次回收兌換活動，受到民眾熱烈響應。為加強推廣，環保局規劃於今年9月4日、10月9日的9時至11時，分別在新竹市農會中山本會（中山路970號）及內湖辦事處（中華路6段274號），再次啟動「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動」，歡迎民眾一同加入回收農藥空瓶愛地球的行列。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府秉持高虹安市長所提出的「宜居永續」施政策略，致力提供無污染的生活環境，透過各種回收活動，加強宣導農藥空瓶的「三沖三洗」措施。同時，為倡導循環經濟，活動特別使用由竹市高效廚餘廠產出的「益生菌培養土」做為好禮之一，使資源能夠在經濟體系中循環使用，實現產業創新與環境保護的雙贏，將竹市打造成永續環保的優質城市。

環保局長江盛任表示，今年春季共計辦理2場次空瓶回收活動，累計農藥空瓶回收量838公公斤、能量飲空瓶1,918公斤，參加回收民眾達288人次，執行成果亮眼，更獲得民眾熱烈支持與認同，歡迎重視環保的民眾們在9月4日、10月9日的9時至11時到活動現場，繼續支持農藥及提神飲料玻璃空瓶回收活動，一起落實節能減碳。

江臣遠說明，農藥空瓶每1公斤可兌換蒲公英衛生紙（110抽／包）一份，3公斤兌換好禮三選一：清淨海環保洗碗精（1,000毫升）一份、竹市農會50元商品券一份、益生菌培養土（20公斤裝）一份。提神飲料玻璃空瓶每10公斤兌換好禮三選一：蒲公英衛生紙（12入／串）一份、益生菌培養土（20公斤裝）一份、竹市農會100元商品券一份。

環保局補充，為確保農藥完全零殘留，避免環境污染和人員傷害，特別提醒農民在農藥使用完畢後，應先將農藥瓶重複沖水，經過反覆的「三沖三洗」作業，讓清洗水再倒回農藥噴桶中充分利用，最後確認完全沒有農藥殘留，再將空瓶統一收集，交付清潔隊、農會設置的集中點或回收商回收，且不可與其他容器混合回收，避免交叉污染，守護環境，人人有責，共同提高環境品質。

環保局表示，歡迎民眾攜帶農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶至活動現場攤位秤重，回收農藥空瓶每1公斤、3公斤，及提神飲料玻璃空瓶每10公斤即可兌換好禮或農會商品券，每場活動每位民眾限兌換2份宣導品，數量有限，兌完為止。

環保局提醒，若發現周遭田野間，有遭棄置的農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶，請協助撿拾集中，並將玻璃分色提交回收，避免造成環境污染，實踐聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市，一起努力打造健康安心的新竹市。