落實空品維護五大措施　公私協力守護新竹好空氣

▲減量協談。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

守護空氣品質，新竹市政府透過「空氣品質微型感測器」、「AI影像判煙系統」、「高值觸發採樣設備」、「空氣污染減量輔導」、「精準空污管制」五大措施，多管齊下加強污染源管制力道。新竹市環保局表示，市府以空品感測器布建為基礎，同時於置高點引入AI影像判煙追蹤煙流情形，即時掌握竹市轄內空氣品質；此外，積極輔導半導體產業選擇防制效能較佳的設備，減少空氣污染物排放，要求科技業者善盡企業社會責任，落實空氣污染排放精準管理，讓民眾健康安心。

新竹市代理市長邱臣遠表示，為提升竹市空氣品質，落實宜居永續，促進城市永續發展，市府透過智慧治理、強化污染管制、取締非法排放、技術輔導和節能減碳等措施，與企業攜手維護新竹好空氣，提高環境品質，確保市民享有良好的空氣品質和居住環境，實現淨零綠生活，打造幸福安居科技城。

環保局長江盛任表示，半導體製造業為竹市重要產業，不僅發展蓬勃，且具有變動快速的特性，故關注其衍生的環境保護課題更顯重要。環保局除了落實稽查管制作為，同時透過智慧監控設備及高值觸發採樣設備等科技執法儀器，即時監控園區周遭空氣品質影響區域，並已成功輔導約20家業者，每年投入約1.3億元更新空污防制設備，例如沸石轉輪系統及廢氣焚化爐等，以提高防制效能。

環保局強調，因應半導體空氣污染排放標準法規加嚴，針對轄內業者空污排放精準控管，今年環保局持續對於具減量潛力的企業進廠進行現勘和技術輔導，協助業者進行排放減量協談，提供空氣污染物特性分析及最佳防制技術建議。預計今年可削減揮發性有機物約25公噸、減少排放二氧化碳約8,204公噸，將持續提醒業者加強自我管理，共同維護竹市的良好空氣品質。

環保局說明，今年度1至7月異味陳情案件數為6件，相較去年同期下降約25%，顯示環保局輔導業者更新和升級空污防制設備，大幅提升處理效率，使空氣污染減量已有成效，市府將持續推動智慧治理，公私協力守護城市空氣品質，實踐SDG11永續城市願景，朝向永續發展目標前進。