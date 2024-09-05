解限貸令爭議　卓榮泰拋「4原則4順序」：行庫應調整貸款結構

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

近期房屋市場的「限貸令」風波引發各界爭議，行政院長卓榮泰也多次出面喊話沒有此政策，還曾邀集金管會、行庫高層討論。卓榮泰5日院會也拋出「四個原則、四個順序」做法，重申不要讓民眾有貸款不容易的情況，也要求行庫要自行檢驗並自主管理調控貸款結構，尤其巨額貸款戶方面要自主調控，才有助於健康有序的不動產市場，也是社會安定的條件。

針對金融穩定和房貸議題，行政院代理發言人謝子涵轉述，院長卓榮泰於院會中提出「四個原則、四個順序」。在原則方面，第一，要維護金融體質的安全；第二，民眾自住首購及契約中的貸款要優先；第三，行庫對於貸款結構必須自主調整；第四，新青安貸款需要審慎核定及嚴格管理。

卓榮泰表示，行政院會依循上述四個原則，一步一步來做。第一，金融市場的安全和穩定，是第一要務，感謝中央銀行在第一時間，就向行庫和社會大眾提醒，絕對是正確且必要的。

第二，必須消除民眾心理上的不安，因此行政院在第一時間即表達，民眾一般正常進行中的貸款，不應該受到影響，不要讓民眾有貸款不容易的情況。第三，感謝財政部、金管會跟各個行庫在這段時間內，提出相當多的因應措施。

第四，針對第三點，行庫要自行檢驗並自主管理調控貸款的結構，尤其是大型的巨額貸款戶甚至是集中在土建融方面，必須要自主調控，才有助於健康有序的不動產市場，也是社會安定的條件。卓榮泰也請相關部會首長，針對業務持續溝通協調，針對這樣的結構性問題要自主調控。

卓榮泰表示，就第四點對於新青安貸款，貸款前一定要審慎審查貸款資格，並且清楚說明貸款人的清償能力，是否符合日後逐月或是寬限期到期後的清償能力。貸後更要嚴格管理，必須限於自住使用，不能有轉租或其他違背新青安政策的行為。

卓榮泰也請財政部要將相關規定很清楚地告訴大家，也強調如果有建商利用這樣的政策，利用內部作帳或是人頭繼續誤用、濫用政策，從內政部必須要透過工會了解，甚至考慮法制上的措施。

卓榮泰再次強調，政府政策首先是要照顧的是金融體質的安全，首先要弭平的是民眾貸款不易心裡的不安。再來是《銀行法》第72條規定的「商業銀行辦理中期放款之總餘額，不得超過其所收定期存款總餘額」，希望各部會讓民眾瞭解到政府施政兼顧衡平性和優先順序，在最短時間內民眾對於這疑慮可以消失，也請各部會繼續通力合作。