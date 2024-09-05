退將臧幼俠起立聽中國國歌　卓榮泰痛心：要求國防部查明處置

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠在香港出席活動時，起立聆聽中國國歌，引發各界討論。對此，行政院長卓榮泰5日在院會中表示，此舉會對國人和世界觀感產生非常負面的影響，相比巴黎奧運時全體高唱我國國旗歌的，他感到非常痛心，要求國防部查明處置。

針對退將出席促統活動一事，行政院代理發言人謝子涵轉述，院長卓榮泰在院會中提示，稍早針對巴黎奧運發表談話時，一直想起當羽球雙打得到冠軍時，典禮現場一同唱國旗歌的感動，國人在遙遠的巴黎或許未必都能熟記歌詞，卻在現場一同唱出國旗歌，相信包括首長在內的國人都深受感動。

卓榮泰說，行政院最近有掌握到幾位退將在參加全球華人促進統一和平的活動，在播放中國國歌時起立聆聽，並與巴黎奧運全體高唱我國國旗歌的兩件事情對照起來，讓他感到非常痛心，也不認同這樣的行為。

卓榮泰指出，國防部已經進行了解，並認為是違反《兩岸人民關係條例》第9之3條第1項，「參與大陸地區黨務軍事行政或具政治性機關機構團體舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，而且涉及情節重大」。

「比較起來，當僑胞跟僑民在選手得到金牌時大聲唱出國旗歌，對照有退將面對中國國歌起立聆聽，會對國人和世界觀感產生非常負面的影響。」卓榮泰要求國防部，要儘速查明處置，讓國人清楚看到，針對團結台灣，政府是如何珍惜，但是如果有心人心中存在另外一種想法，可以表達，但不能在行為上對既有國家政策造成影響和落差，務必請相關部會進行相關了解。