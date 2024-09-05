　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最低工資連9年漲！行政院樂見　勞動部喊話資方：分享利潤帶動就業

記者陳家祥／台北報導

明年最低工資從新台幣2萬7470元，調漲至2萬8590元，漲幅約4.08%，明年元旦正式上路。行政院代理發言人謝子涵5日說，本次是連續9年調整，行政院對於審議結果表示尊重並支持，樂見勞資雙方達成共識，未來要讓經濟成長的果實惠及更多勞工朋友。另外，勞動部也提到，低薪跟缺工可類比，希望企業能將盈餘利潤跟勞工分享，藉此帶動勞工就業。

勞動部次長許傳盛5日於院會後記者會說明，有關於最低工資的調整，昨天經過會議中充分討論，勞資雙方還有學者代表有一致決議，明年的最低工資從2萬7470元調整到2萬8590元，調整幅度4.08%。依照最低工資的調整辦法，調整決議做成後10天內報行政院核定，預計明年1月1日正式實施。

▲▼代理發言人謝子涵出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院代理發言人謝子涵。（圖／記者陳家祥攝）

謝子涵說，本次調整是連續9年調整，行政院對於審議結果表示尊重並支持，樂見勞資雙方達成共識。台灣近年經濟表現亮眼，是全體台灣民眾共同打拼的成果，未來要讓經濟成長的果實惠及更多勞工朋友，進一步提升大家的生活品質。

謝子涵表示，主計總處預估，今年的經濟成長率達3.9%，院長卓榮泰日前也宣布明年軍公教要調薪3%，期盼能藉由相關措施一起帶動民間薪資的成長，政府將秉持包容成長的施政方針，顧及民生需求以及產業發展的前提，為勞工朋友尋求最大利益。

謝子涵說，包含討論到的一些缺工、中小微企業的因應，未來也將持續推動各項社會福利政策，從生活各面向為民眾減壓，提供更全面的生活支持，讓民眾感受到更溫暖的照顧。

至於是否會開缺工會議？許傳盛表示，昨天在最低工資審議委員會確實有提出來討論，經過多方研討，缺工問題不是單純一個勞動部，少子化、各行各業雇工的狀態也不同，昨天討論後希望跟各部會多多協調。

針對之前提到的營造業、農業部門缺工等，需要引進外籍勞工，許傳盛說，會根據不同部會提出的缺工需求，做逐步的改進措施，包括放寬台灣僑外生從事這些工作的限制。

許傳盛指出，低薪跟缺工其實能夠類比，希望有些產業能將企業盈餘利潤能跟勞工分享，在這樣的情況下，帶動勞工的就業。

▲▼勞動部次長許傳盛署長出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲勞動部次長許傳盛出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
小姊姊阿嬤看照片泣不成聲！　「我不要她去當小天使」
快訊／4縣市大雨特報！　雷雨狂轟2地
鍾小平反擊！　爆彭振聲「把該講的都講了」
柯文哲有來電！　「跳針一句話」館長傻：答錄機？
柯文哲下午2點開庭！　王世堅再發文
快訊／大雷雨灌高雄市！　警戒1小時
台中泰式餐廳「老鼠蹲角落吃大餐」　客人：嚇鼠我了！
快訊／台男在越南「當街遭刺死」！　23歲兇嫌正面照曝
快訊／颱風外圍環流影響！　3縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑　再爆彭振聲「全講了」

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

工商團體憂最低工資調幅過高　國發會：為了人民幸福工資一定要調整

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

柯文哲「積極介入」京華城？　黃國昌：無法理解高院的依據是什麼

最低工資連9年漲！行政院樂見　勞動部喊話資方：分享利潤帶動就業

王世堅發文！　怒嗆柯文哲「7414」

柯文哲陷弊案　吳思瑤預測立法院新會期：藍白合可能還是密不通風

考試院首度「看守狀態」　通過113年高普考增額錄取1920名額

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑　再爆彭振聲「全講了」

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

工商團體憂最低工資調幅過高　國發會：為了人民幸福工資一定要調整

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

柯文哲「積極介入」京華城？　黃國昌：無法理解高院的依據是什麼

最低工資連9年漲！行政院樂見　勞動部喊話資方：分享利潤帶動就業

王世堅發文！　怒嗆柯文哲「7414」

柯文哲陷弊案　吳思瑤預測立法院新會期：藍白合可能還是密不通風

考試院首度「看守狀態」　通過113年高普考增額錄取1920名額

40歲後肌肉開始流失　腿太細藏肌少症警訊！

四盤擊退梅迪維夫　球王辛納晉級美網四強

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

我不要她去當小天使！彰化小姊姊阿嬤看照片泣不成聲　醫護不捨

康康兒突送加護病房　感嘆喊「心累」最累

新加坡「隔離措施」嚴防變種M痘　羅一鈞分析國內整備：不用跟進

下藥性侵妻200次！法翁找「72男輪流上」全拍下　收藏2萬施虐影像

變態攝影師誘2蘿莉拍「戀足」寫真　加碼變淫片還PO網賺錢

兩代台灣歌仔戲國寶齊聚！　79歲楊麗花「氣勢依舊」近況曝

他導的BL劇都會爆紅！泰名導Aof曬機票飛台灣…網挖他連霸3年戰績

20歲熱褲妹騎重機海放警車　掛假牌違規...逍遙5個月落網

政治熱門新聞

吳怡萱「訐譙柯文哲」被翻出：真他X的！改變成真改變到哪

郭正亮：若彭振聲有錄音柯文哲就掛了

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

柯市府那13個月的怨念！　陳雪慧：專業全被踩在腳下

林欽榮再發聲：當時明確反對威京容積主張

要小草別上街！柯文哲籲正常生活

周玉蔻預言抗告成功！嗨喊歡送柯文哲進土城

快訊／今重開羈押庭　柯見媒體直呼「太誇大」

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

醫師指柯文哲咳嗽是因說謊！釣出胸腔醫開酸

昌：柯在候審室直視監視器看著賴

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

快訊／民眾黨曝3點聲明：團結捍衛清白

小草成功申請路權！警公布集會遊行範圍

更多熱門

相關新聞

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

中國近來積極邀請台商、台灣網紅赴中旅遊拍片，並大力操作「新疆美好敘事」，在國內外都引發不少關注。對此，行政院代理發言人謝子涵5日表示，目前相關單位都有掌握相關訊息，而除了要再次呼籲國人需注意赴中風險外，也要提醒台商赴中投資的風險，不僅會影響到自身商譽，也可能導致國家聲譽受損。

解限貸令爭議　卓榮泰拋「4原則4順序」：行庫應調整貸款結構

解限貸令爭議　卓榮泰拋「4原則4順序」：行庫應調整貸款結構

退將臧幼俠起立聽中國國歌　卓榮泰痛心：要求國防部查明處置

退將臧幼俠起立聽中國國歌　卓榮泰痛心：要求國防部查明處置

最低工資調幅4.08%！　藍委：民進黨政府最好說嘴的「政績」

最低工資調幅4.08%！　藍委：民進黨政府最好說嘴的「政績」

最低工資漲幅破4%　商總許舒博：恐引發另一波物價通膨

最低工資漲幅破4%　商總許舒博：恐引發另一波物價通膨

關鍵字：

行政院卓榮泰謝子涵最低工資

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面