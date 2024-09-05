最低工資連9年漲！行政院樂見　勞動部喊話資方：分享利潤帶動就業

記者陳家祥／台北報導

明年最低工資從新台幣2萬7470元，調漲至2萬8590元，漲幅約4.08%，明年元旦正式上路。行政院代理發言人謝子涵5日說，本次是連續9年調整，行政院對於審議結果表示尊重並支持，樂見勞資雙方達成共識，未來要讓經濟成長的果實惠及更多勞工朋友。另外，勞動部也提到，低薪跟缺工可類比，希望企業能將盈餘利潤跟勞工分享，藉此帶動勞工就業。

勞動部次長許傳盛5日於院會後記者會說明，有關於最低工資的調整，昨天經過會議中充分討論，勞資雙方還有學者代表有一致決議，明年的最低工資從2萬7470元調整到2萬8590元，調整幅度4.08%。依照最低工資的調整辦法，調整決議做成後10天內報行政院核定，預計明年1月1日正式實施。

▲行政院代理發言人謝子涵。（圖／記者陳家祥攝）



謝子涵說，本次調整是連續9年調整，行政院對於審議結果表示尊重並支持，樂見勞資雙方達成共識。台灣近年經濟表現亮眼，是全體台灣民眾共同打拼的成果，未來要讓經濟成長的果實惠及更多勞工朋友，進一步提升大家的生活品質。

謝子涵表示，主計總處預估，今年的經濟成長率達3.9%，院長卓榮泰日前也宣布明年軍公教要調薪3%，期盼能藉由相關措施一起帶動民間薪資的成長，政府將秉持包容成長的施政方針，顧及民生需求以及產業發展的前提，為勞工朋友尋求最大利益。

謝子涵說，包含討論到的一些缺工、中小微企業的因應，未來也將持續推動各項社會福利政策，從生活各面向為民眾減壓，提供更全面的生活支持，讓民眾感受到更溫暖的照顧。

至於是否會開缺工會議？許傳盛表示，昨天在最低工資審議委員會確實有提出來討論，經過多方研討，缺工問題不是單純一個勞動部，少子化、各行各業雇工的狀態也不同，昨天討論後希望跟各部會多多協調。

針對之前提到的營造業、農業部門缺工等，需要引進外籍勞工，許傳盛說，會根據不同部會提出的缺工需求，做逐步的改進措施，包括放寬台灣僑外生從事這些工作的限制。

許傳盛指出，低薪跟缺工其實能夠類比，希望有些產業能將企業盈餘利潤能跟勞工分享，在這樣的情況下，帶動勞工的就業。

▲勞動部次長許傳盛出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）