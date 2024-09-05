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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

工商團體憂最低工資調幅過高　國發會：為了人民幸福工資一定要調整

▲▼國發會主委劉鏡清出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲國發會主委劉鏡清出席「行政院會記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

明年最低工資從新台幣2萬7470元，調漲至2萬8590元，漲幅約4.08%，明年元旦正式上路，創下連續9年調漲的紀錄。面對有工商團體認為調幅太高、恐轉嫁通膨，國發會主委劉鏡清說，工資的調整一定要做，是為了人民的幸福跟未來，「這是連續第9年成長，有沒有造成痛苦？顯然是沒有」，但仍會密切注意調薪對通膨的影響，必要時會適當採取各種措施。

對此，國發會主委劉鏡清5日於院會後記者會表示，自己在入閣前待過IBM、會計師事務所等，有問過很多會計師，到底各行各業薪資的直接成本佔多少？人力用的比較多的是服務業，目前各產業直接薪資佔成本約10%到14%之間，其實影響是不大的。

劉鏡清強調，工資的調整一定要做，是為了人民的幸福跟未來，「這是連續第9年成長，有沒有造成痛苦？顯然是沒有」。

至於對通膨的影響，劉鏡清指出，目前核心通膨是1.82%，是在2%以下，常態的通膨到2.5%主要是受到風災的影響，這個月應該會受到中秋節影響。每個月都有通膨會議，會密切注意調薪對通膨的影響到什麼程度，會適當採取各種必要措施。

勞動部次長許傳盛則說，每年討論最低工資都會談到物價問題，昨天討論最關鍵的是，不論勞方、資方或學者專家，大家都同意要把消費者物價指數（CPI）充分反映在這是調整上，讓中低收階層的勞工能有充足的薪資因應通膨。

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