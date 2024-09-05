借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

▲行政院代理發言人謝子涵秀出防災士合格證。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部於5日於行政院會報告「防災士培訓與運用推動情形」。行政院長卓榮泰表示，強化全社會防衛韌性是現階段政府的重要施政，如何擴大參與、強化國家關鍵基礎設施的安全，防災士的投入是不可或缺的一環。請內政部結合社政、民政、警政，與民間團體共同擴大防災士的培訓，並導入全社會防衛韌性的理念，吸引更多民眾參與，讓防災士成為政府防災、救災的可靠夥伴。

內政部長劉世芳表示，1995年日本阪神大地震有34.9％民眾是災時自行脫困，31.9％在家人協助下逃生，28.1％則在鄰居或朋友幫助下才逃離災難，依此寶貴經驗致使各國政府除強化公部門的災害防救量能外，亦逐漸重視民眾自助、互助的能力，因此內政部積極擴大推廣防災士培訓，並規劃於2025年底前，完成全國5萬名防災士的訓練，強化民間自主救援能力。

內政部指出，政府自2018年起推動防災士培訓，推廣對象由早期村里已擴大至企業、民間組織及公部門機構，截至今年8月底止，全國累計已培訓3萬0376名防災士。

為擴大推廣防災士培訓，內政部以領頭羊身分，在今年7至8月間於所在的中央聯合辦公大樓，完成400人培訓，更規劃在9月完成立法院及考試院約150人的訓練，並已協調交通部、經濟部及中華電信等機關（構）推廣防災士培訓工作。另外，替代役暨社會韌性訓練執行中心已規劃2025年新訓及備役召訓替代役接受防災士訓練，共同提升災害防救量能。

劉世芳強調，內政部除會持續在政府機關推廣外，未來也會持續推動企業防災，希望企業員工有一定比例能取得防災士資格，並納入ESG目標，讓企業能邁向永續經營，並期盼各界不論身分職業，一同參加防災士訓練，增加災防知能，才有能力幫助自己也幫助周遭親友，發揮防災士培訓最大效益。