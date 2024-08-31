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嘉義縣長照A個管進階訓 　提升專業知能及社區資源整合能力

▲▼ 嘉義縣長照A個管Level II 開訓 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

▲▼ 嘉義縣長照A個管Level II 開訓 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局31日結合佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院，於該院大禮堂辦理為期4天「長期照顧A個管員Level II課程」，參訓人數120位，衛生局邀請10位長照領域專家授課指導，內容豐富，透過有趣學習讓長照A個管員提升專業知能及社區資源整合能力。

▲▼ 嘉義縣長照A個管Level II 開訓 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

衛生局長趙紋華表示，因應社會高齡少子化，家庭照顧者面臨複雜照顧問題，照顧負荷沉重，因此優質且具個別化長照服務更顯重要，嘉義縣全面強化長照專業人員服務量能，解決長輩的照顧問題，期望長輩都能健康、快樂、幸福，在嘉安老。

▲▼ 嘉義縣長照A個管Level II 開訓 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣老年人口佔比達22.77%，為全台最老縣市，推估112年長照需求人口數22,176人，縣府積極透過多元管道推廣長期照顧服務，由A個管員整合正式及非正式長照資源，讓民眾看得到、找得到、用得到，將長照服務適時適切送達至每一位長照個案家中，112年長期照顧服務涵蓋率高達108.51%為全國第一。

▲▼ 嘉義縣長照A個管Level II 開訓 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

每位長者及每個家庭面臨照顧問題複雜程度不盡相同，A個管員扮演長照服務輸送之核心樞紐，為增加其專業能力及服務品質，提供長照服務個案更貼切之服務，衛生局每年定期辦理專業訓練，31日的「長期照顧A個管員Level II課程」，課程包含感染管制、人身安全、失智需求評估及資源連結、家庭照顧與高負荷家庭處理機制、溝通與協調等長照相關議題，課程兼具理論與實務經驗，進行分組討論、案例分析等，幫助A個管員能更深入理解與應用所學知識，培養批判性思維與問題解決能力。

▲▼ 嘉義縣長照A個管Level II 開訓 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

民眾如有長照服務需求，可洽詢各鄉鎮衛生所長照分站或撥打1966長照服務專線(前5分鐘免費)，將有專人為您服務。

 
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