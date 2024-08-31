「抵嘉顧營養健康攏總來」　 嘉義縣特約店家購餐送好禮

▲▼ 嘉義縣限定，購買店家指定餐食送好禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社區營養推廣中心推動校園周邊健康餐食環境輔導計畫， 共有72間餐飲店家參與，衛生局為此舉辦「抵嘉顧營養健康攏總來」贈好禮活動，9月1日起至9月10日止，期間至店家購買指定健康餐及掃描QRcode，或是到嘉義縣衛生局臉書貼文按讚分享，將贈送精美禮品1份。

衛生局表示，長期食用外食恐對學童健康造成影響，提升肥胖及罹患慢性疾病的風險。藉由計畫邀請社區營養師到店輔導，規範5項健康餐飲標準「符合我的餐盤概念之均衡飲食」、「提供全穀及未精製雜糧餐點」、「減少油炸物及加工品」、「不提供含精製糖飲品」及「使用含碘鹽調味」，目前共有72家間店家響應，民眾可至嘉義縣衛生局社區營養推廣中心網站搜尋「113年度嘉義縣校園周邊健康餐飲店家」名冊查詢。

營養師張家瑄表示，餐飲店家響應健康均衡飲食概念，選擇未加工食品並減少精製雜糧，選用在地食材及少油少糖低鹽烹調，就能改善學童因外食而導致的肥胖問題，鼓勵學童及家長正確選購餐點，搭配足夠水分及規律運動，才能健康成長。

衛生局長趙紋華指出，「購買店家指定餐送好禮活動」可引導學童從小建立正確飲食觀念，本次參與店家包含早餐店、麵包店、簡餐店、小吃店，提供多元購餐選項，打造健康營養的外食環境，歡迎民眾到臉書按讚分享拿好禮，如有相關問題可洽嘉義縣社區營養推廣中心0800-600786。