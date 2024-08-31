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嘉義縣毒防中心攜手地檢署　首推專屬女性藥癮者藝術舒壓課程

▲▼ 嘉義縣毒防中心辦女性藝術舒壓課程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣毒防中心辦女性藝術舒壓課程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣毒防中心與臺灣嘉義地方檢察署、民間團體進行合作，首推專屬女性藥癮者的藝術舒壓課程，將在9月份辦理為期一個月的系列活動，邀請嘉義縣的女性藥癮者透過面具彩繪、塗鴉、陶土等創作媒材表達自我，提升內心覺察及解決問題的能力，以增強戒癮動力。

毒防中心表示，女性藥癮者常因情緒、生活壓力、親密關係等狀況，透過藥物取得短暫的喘息。藝術舒壓課程透過手作活動，協助藥癮者以不同形式進行自我探索，從中獲得成就感及自我認同。

衛生局長趙紋華說，毒品成癮的原因與生理、行為及社會情境皆有關係，藥癮復發原因多半來自負面情緒未找到適當緩解之道。期望藥癮者能從課程中中了解自我情緒、學習傾聽，在團體活動找到人際的陪伴力量，鼓勵民眾踴躍參加，報名請撥打05-3625680。

若有毒品相關問題，可撥打05-3625680或24小時免費毒諮專線0800-770-885(請請您-幫幫我)，由毒防中心專業人員提供服務；若有情緒困擾或心情沮喪等心理健康問題，可撥打諮詢專線05-3621150或24小時免費安心專線1925(依舊愛我)，由專人給予心理支持與陪伴。

 
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