嘉義慈善團體聯合助學表揚活動　154名學子受惠

▲▼ 由各縣市宮廟、企業及慈善團體所組的嘉義慈善團體聯合助學表揚活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局與社團法人慈善團體聯合協會辦理「2024嘉義地區慈善團體聯合助學暨表揚」，匯集嘉義市城隍廟等25個慈善團體及善心人士的善款共159萬6400元，協助嘉義縣內154位弱勢家庭學子就學。嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、慈善團體聯合協會理事長呂文正等人出席頒贈獎學金及禮品，鼓勵孩子勇於追夢。

嘉義地區慈善團體聯合助學暨表揚活動自100年起至今共辦理14場次，結合45個企業、宮廟、慈善公益團體，累計捐助經費1183萬6200元。透過「助學金」協助弱勢學子升學，此外若學子進步有成、成績優異或具備特殊才藝，另提供「優異獎學金」獎項，多年來已有1995位學子受益。

社會局指出，今年度活動意象為「彩繪夢想藍圖」，每本書本的知識代表著各式夢想，鼓勵學生努力學習，在築夢過程一切順利。

翁章梁說，慈善團體聯合協會媒合各界善心，提供獎助學金協助孩子就學，這項表揚儀式已持續12年共舉辦14場次，感謝協會的長期付出。

翁章梁表示，社會最可貴之處在於資源多的人們願意跟資源少的人分享，希望同學好好運用獎學金，也期勉同學們未來出社會後，如果手上有足夠的資源，也能繼續分享，促成善的循環。

呂文正指出，這次共有25個慈善單位及團體共襄盛舉，提供154位學子獎助學金，期待孩子在未來有能力後也能回饋社會，或是回到慈善團體聯合協會做志工，陪伴協會繼續成長。