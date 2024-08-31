關懷據點推咖啡課程　長者展現專業咖啡手沖技藝

▲翁章梁與長輩一同烘豆、煮咖啡 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市後潭社區發展協會攜手社團法人嘉義縣晶聖發展協會，31日上午於後潭巷弄長照站舉辦「咖啡烘焙實務班成果發表會」，邀請長輩們親自展示，與社區居民分享他們學習的技術及成果，縣長翁章梁也到場與長輩同樂，從挑豆、烘豆、手沖咖啡做起，最後一起品咖啡。說起咖啡，翁縣長更是熱情分享起咖啡的種種知識，讓長輩直呼「縣長真的是內行的！」

「看到老人家高興，我們也跟著高興！希望所有的長輩都可以活得健康快樂！」翁章梁說，咖啡社交是現代主流的交流及社交模式，透過新技術的學習，也讓社區長輩有更多年輕世代共同話題及興趣，帶動縣內全年齡世代共融；除勉勵社區長輩及學員們的努力，也感謝社區團隊們致力推動巷弄長照站服務，加入創新方案，推廣社區長輩活力老化，在地共融。

以咖啡打造休閒的氛圍，讓長輩加入年輕世代的流行文化，達到共融、和諧的社區；後潭社區發展協會理事長謝平常及總幹事陳愛蘭說，長輩們昨天也去擺攤賣咖啡，自信展現咖啡製作技術，除能促進長輩們的社會參與，也能與社區其他世代交流，同時他們也肯定長輩們的技術及自信。

截至113年8月底，嘉義縣已設立31個社區照顧關懷據點、272個巷弄長照站(含163個社照C、101個醫事C、8個文健C)、24個長青活力站及54個老人食堂，長者服務據點布建率已達73%。

潭社區發展協會與晶聖發展協會合作，自111年起於太保市後潭里成立社區照顧關懷據點，提供在地長輩共餐、訪視及問安、健康促進活動等服務，112年並加值巷弄長照站(社照C)，提供更多樣化的服務，如預防延緩失能照護方案。

113年6月開始，於後潭巷弄長照站首次辦理咖啡烘焙實務班，開放社區照顧關懷據點的長輩及其他有興趣的社區民眾參與學習，讓長輩體驗新事物，並與社區居民們共同學習新技能。

立委蔡易餘、嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗、太保市市民代表會副主席官汝濃亦到場參與成果發表會，體驗與長輩一起製作咖啡，現場氣氛歡樂。