若瑟醫院空氣品質維護區管制第一季　空品改善與定檢率提升20%

▲虎尾若瑟醫院空氣品質維護區，經盤點執行成效，當地的空氣品質CO監測濃度，管制前後改善率超過20%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於今年1月公告虎尾若瑟醫院周邊為空氣品質維護區，管制出廠滿5年未定檢機車禁止進入，自5月1日正式實施至今已滿一季，經盤點執行成效，當地的空氣品質CO監測濃度，管制前後改善率超過20%，同時帶動虎尾鎮的機車定檢率衝高至91.4%，不但首度超越斗六市，更創歷史新高，成效相當顯著。

環保局局長張喬維表示，環保局2023年9月即於該地區設置2套微型監測器進行空氣品質監測，並特別因應機車排放污染物特性加裝一氧化碳(CO)感測元件；現場並有架設固定式車牌辨識系統與未定檢機車提醒字幕機進行全時段科技執法，針對辨識到未定檢機車則會進行後續公文通知與開單告發處分。

經統計第一季相關執行數據，平均每月原始車牌辨識成功數約16,400輛次，其中經比對篩選未定檢機車已寄發通知公文1582件要求改善，仍未改善者則直接告發處分。另外，統計2套微感器監測數據，CO監測濃度由管制前平均值576、599ppb，下降至管制後平均值461、474ppb，改善率皆超過20%。

在機車定檢率部分，透過區域的加強管制也反映到虎尾鎮的定檢率表現，不但由2024年4月管制前的71.1%大幅提升至7月的91.4%，增加20%，創下該鎮定檢率歷史新高外，更是首度超越斗六市，定檢率全縣最高。環保局進一步說明，雲林目前各空維區管制並無針對特定對象加嚴排放標準或禁止進入，機車只要依目前現行規定完成排氣定檢即可放心出入各空維區，沒有任何影響。