西螺福興宮千桌普品冥陽兩利！助六鄉鎮弱勢展慈善精神

▲西螺福興宮今年中元普品合計捐贈單位擴及六鄉鎮，同時延續與雲林縣警察局西螺分局合作，關懷轄區內弱勢與社區邊緣戶，照亮社會需要幫助的角落。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺福興宮延續百年傳統，由西螺福興宮與鄰近街坊、善心企業、公司行號慶讚，舉辦盛大的西螺街蘭盆勝會中元法會，贊普再創新高近3千普桌，活動圓滿落幕達成了普度「冥陽兩利」的宗旨，並將逾七成的普品物資捐贈給當地的弱勢群體，延續太平媽庇佑萬民的慈愛亦展現了地方社區的凝聚力和慈善精神。

今（27）日西螺福興宮董事長楊文鐘率董監事，西螺鎮長廖秋萍、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、林內鄉長劉姿言、雲林縣警察局西螺分局閻百川分局長皆出席參與團拜祈福。董事長楊文鐘表示，今年新增元長鄉，合計捐贈單位擴及六鄉鎮，同時延續與雲林縣警察局西螺分局合作，關懷轄區內弱勢與社區邊緣戶，照亮社會需要幫助的角落。

西螺鎮長廖秋萍說，感謝福興宮辦理普度捐贈活動，西螺鎮公所將600多份的普品救濟鎮內弱勢的邊緣戶，讓吃到普品的信眾，可以平安健康；莿桐鄉長廖秋蓉表示，感謝福興宮普品捐贈照顧到鄉內的180戶低收入戶，讓大家感受到太平媽照顧到濁水溪兩岸的靈感慈悲，每次太平媽遶境大會香期間，鄉內信眾無不敬備香案接駕與伴隨鑾駕隨香，也感謝西螺福興宮的志工團隊很有制度規劃，讓捐贈物資活動可以圓滿順利。

崙背鄉長李泓儀也感謝太平媽的普度物資捐贈可以救濟鄉內低收入戶的百姓，祝福西螺福興宮香煙傳萬里。林內鄉長劉姿言則說西螺福興宮普度歷史已久，為實踐冥陽兩利的人本精神，除了普濟孤幽，也捐出普品救濟弱勢族群，將太平媽的愛心送達弱勢與需要關懷的對象，祈願受贈者都能平安、順遂。

▲西螺福興宮今年中元普品合計捐贈單位擴及六鄉鎮，同時延續與雲林縣警察局西螺分局合作，關懷轄區內弱勢與社區邊緣戶，照亮社會需要幫助的角落。（圖／記者蔡佩旻攝）