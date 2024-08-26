斗六知名飯店餐廳小強出沒！薯條上爬來爬去　雲林衛生局要查了

▲雲林縣衛生局將派員稽查該飯店餐廳。（圖／記者蔡佩旻攝）

文／中央社

民眾日前入住斗六市某知名飯店，隔天到餐廳吃自助式早餐卻發現有許多小蟑螂，雲林縣衛生局將派員稽查；對此，飯店今天表示，事發當下已向房客致歉，也將進一步強化清潔與衛生管理。

民眾指出，23日入住飯店，隔天到餐廳享用自助式早餐，發現餐廳內許多小蟑螂，甚至還有在薯條等炸物餐點爬來爬去，當下反映給餐廳主管人員，只聽聞會重換份餐點。

他表示，當下看到用餐環境已沒有胃口，根本不敢吃，並覺得飯店表現出毫不在乎的態度。

飯店副總經理吳翠月今天接受媒體聯訪說，飯店在20日進行例行性消毒，隔天完成消毒後全面整理，23日顧客當下反映後，現場人員立即致歉並將餐檯上所有炸物更新，並告知客人，隨後值日餐廳主管也攜帶小禮物，前往顧客房間再次致歉。

吳翠月指出，每樣餐點送出餐檯前都會由廚師再三確認，感謝顧客指導，日後在環境衛生整潔上，會進一步加強，努力提供更安全、舒適用餐環境。

雲林縣衛生局長曾春美說，日前接獲民眾報案，已錄案辦理，將派員前往飯店稽查，如查察有違反環境衛生相關規定，將依食安法令業者限期改善，屆時未如期改善完成，將裁處新台幣6萬至2億元罰鍰。