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賑濟孤幽！濁水溪流域最盛大　西螺福興宮街普今開香

▲西螺福興宮今年登記贊普及超度拔薦的信眾共8848位，再創歷史新高，贊普桌次比去年再成長兩成，將近3000份。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮今年登記贊普及超度拔薦的信眾共8848位，再創歷史新高，贊普桌次比去年再成長兩成，將近3000份。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁水溪流域最盛大、承傳百年的西螺街蘭盆勝會於西螺福興宮盛大起鼓。農曆七月各大廟宇擇日舉辦祭祀普渡，西螺福興宮太平媽祖廟延續百年傳承，舉行中元普渡進行「超渡消災法會」，設置「動物靈」香位已多年，除讓民眾為往生的寵物毛小孩超度，也藉此讓轄境內無飼、棄養往生的動物靈，前往道教三清極樂世界。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，竭誠感謝全台眾善信的支持、愛護，還有許多公司行號、善心企業提供蔬果、涼水、麵食、八寶粥、白米等豐盛的普品，預計在普度法會結束後由廟方代為捐贈。

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▲西螺福興宮今年登記贊普及超度拔薦的信眾共8848位，再創歷史新高，贊普桌次比去年再成長兩成，將近3000份。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年除了毛孩物品外，有雲林口湖鰻魚養殖漁民敬備鰻魚之飼料贊普，更有毛孩營養品。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年登記贊普及超度拔薦的信眾共8848位，再創歷史新高，贊普桌次比去年再成長兩成，將近3000份，明日將邀集西螺、崙背、二崙、莿桐、林內、元長等6個鄉鎮公所與雲林縣警察局西螺分局一同分送數千份贊普愛心物資。

8月26日適逢「國際狗狗日」，開香後不少登記普渡飼主帶著寵物生前喜愛的玩具與罐頭前來祭拜。廟方指出，今年除了毛孩物品外，有雲林口湖鰻魚養殖漁民敬備鰻魚之飼料贊普，更有雲林縣詔安聯合社區合作農場提供毛孩營養品「黑蒜素」，特別提供樣品給到廟登記超度毛小孩的有緣人免費試用，共同發揚太平有愛的精神，同享祝福與安康。

▲西螺福興宮今年登記贊普及超度拔薦的信眾共8848位，再創歷史新高，贊普桌次比去年再成長兩成，將近3000份。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮「囡仔普」準備玩具與布偶來慰藉幼魂。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮今年登記贊普及超度拔薦的信眾共8848位，再創歷史新高，贊普桌次比去年再成長兩成，將近3000份。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣詔安聯合社區合作農場提供毛孩營養品「黑蒜素」，特別提供樣品給到廟登記超度毛小孩的有緣人免費試用，共同發揚太平有愛的精神。（圖／記者蔡佩旻攝）

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