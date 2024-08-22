迎中秋！劍湖山映月經典再現　千巧谷「幸福的白月光」挑戰味蕾

▲劍湖山世界以其獨具匠心的月餅禮盒，搶攻節慶送禮市場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離中秋不到一個月，劍湖山渡假大飯店以其獨具匠心的月餅禮盒，搶攻節慶送禮市場。今年，巧谷牛樂園牧場亦創新特製「幸福的白月光」月餅，挑戰消費者嚐鮮味蕾，結合傳統與創新，力求滿足消費者的需求。

劍湖山渡假大飯店。今年特別推出的「映月」禮盒，內含三種經典口味，分別為桃山栗子、廣式咖喱月餅，以及傳統核桃蛋黃酥，這三款口味是劍湖山渡假大飯店月餅往年的銷售冠軍經典。另外，為傳遞出中秋節團圓與祝福的溫馨氛圍，即日起飯店蔚藍西餐廳的甜點區特別推出「蛋黃酥」無限供應的，為賓客帶來不一樣的中秋饗宴。

「桃山栗子」以頂級栗子泥製成，內餡細膩綿密，甜而不膩，可愛月兔造型相當可愛迷人。「廣式咖喱」鹹香適中，餘味悠長，別具一番風味。而「核桃蛋黃酥」則選用宜蘭知名牧場的高品質鹹蛋黃，紮實的口感與濃郁的香氣，充分展現中秋節的傳統韻味。

▲「幸福的白月光」，以柔軟滑潤的麻糬外皮包裹著濃郁的內餡，外觀如同皎潔的月光，象徵著中秋節的團圓與祝福。（圖／記者蔡佩旻攝）

千巧谷牛樂園牧場為了今年中秋再度創新，推出全新月餅「幸福的白月光」，以柔軟滑潤的麻糬外皮包裹著濃郁的內餡，外觀如同皎潔的月光，象徵著中秋節的團圓與祝福。綠豆鮮奶餡採用上等綠豆與新鮮牛奶調製而成，自然清甜豆香與濃郁奶香完美融合；而巧克力橘皮餡則選用了上等苦甜巧克力，加入清新橘皮，苦甜之間帶有一絲清爽的口感。

千巧谷牛樂園牧場表示，這款月餅的最大特色在於冷藏後享用時的冰涼Q軟口感，讓每一口都如同咬下一片冰涼的月光，不僅適合炎熱的夏末初秋，更是中秋團圓時的絕佳甜點選擇。「幸福的白月光」月餅，不僅僅是一份美味的點心，更承載著我們對於幸福與團圓的美好祝願。

▲「幸福的白月光」，以柔軟滑潤的麻糬外皮包裹著濃郁的內餡，外觀如同皎潔的月光，象徵著中秋節的團圓與祝福。（圖／記者蔡佩旻攝）

