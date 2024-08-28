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雲林芒果大道拓寬工程進度62%　預計明年完工串聯虎尾新舊城區

▲ 「雲92-1線（芒果大道）拓寬工程」，配合虎尾鎮都市及整體軸帶發展，全長1.526公里，全斷面寬30公尺，中間約12公尺規劃人行暨自行車道與設施帶，再向兩旁延伸1快車道及1混合車道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲92-1線（芒果大道）拓寬工程」，配合虎尾鎮都市及整體軸帶發展，全長1.526公里，全斷面寬30公尺，中間約12公尺規劃人行暨自行車道與設施帶，再向兩旁延伸1快車道及1混合車道。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮雲92-1芒果大道拓寬工程進度逾62%，縣長張麗善指出，公共工程需如質如期，並用最高標準檢視，是縣府作為與責任，透過施工觀摩會，提供承攬公共工程廠商交流經驗，提升縣內廠商施工品質與能力。

芒果大道串連虎尾鎮新舊城區於明年二月完工，為高鐵特定區、台大、虎尾科大校區，與中科虎尾基地擴大案等重大建設。 縣長張麗善說，芒果大道除交通運輸功能，未來將會把縣內文人詩文作品變成道路裝置藝術，成為「台灣新詩路」，芒果大道不僅是虎尾人共同記憶，同時也是全國非常棒的休憩散步，及寓教於樂的場所。

交通工務局長汪令堯表示，「雲92-1線（芒果大道）拓寬工程」，係配合虎尾鎮都市及整體軸帶發展，連結虎尾科技大學、建國眷村群、布袋戲傳習中心、台大醫院虎尾分院、雲林地檢署與地方法院等的景觀大道，全長1.526公里，全斷面寬30公尺，中間約12公尺規劃人行暨自行車道與設施帶，再向兩旁延伸1快車道及1混合車道。

汪令堯說，現階段已完成約6成，廠商施工品質與控制相當良好，遂安排縣內工程人員進行透水鋪面施工、道路緣石施工、鋼承鈑施工等的技術觀摩交流，藉由相互討論與學習，提升施工品質，落實永續發展目標SDG9建構安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。

►聽Podcast #我在案發現場

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