迎接全國運動會　雲林高鐵運動園區田徑場「已完工4成」

▲虎尾高鐵運動園區田徑場及暖身場興建工程位於高鐵特定區內，將透過明年7月全國性田徑賽事舉辦，從中檢視場館設備設施，以順利迎接全國運動會到來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

迎接2025年全國運動會，雲林縣政府於虎尾鎮高鐵特定區建置符合國際標準的田徑場，雲林縣議會臨時會昨（27）日由副議長蔡咏鍀率議員共同巡視興建工程現況，縣長張麗善則率縣府團隊陪同、簡報說明，目前整體進度已近4成，有信心在預定時程內完工啟用。

▲虎尾高鐵運動園區田徑場及暖身場興建工程縣長張麗善則率縣府團隊陪同、簡報說明，目前整體進度已近4成，有信心在預定時程內完工啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，睽違20年雲林縣將再度舉辦全國運動會，現階段是各場館、運動設備及設施等軟硬體的準備，虎尾高鐵運動園區興建工程是縣府現階段最重要的專案工程，在議會議員支持下，縣府也向中央爭取經費，盼中央盡速核定相對公共建設經費，協助使工程於明年7月能順利完工。

虎尾高鐵運動園區田徑場及暖身場興建工程位於高鐵特定區內，原本工程是興建田徑場與暖身場，總經費約15.43億元，可容納1.5萬人；為容納全運會人潮，投入約新台幣6億元，追加994個停車位的地下停車場，總經費達新台幣21.43億。除了田徑場外，更投入8000萬元興建標準滑輪溜冰場，將透過明年7月全國性田徑賽事舉辦，從中檢視場館設備設施，以順利迎接全國運動會到來。

雲林縣議會副議長蔡咏鍀指出，議會臨時會特別安排虎尾高鐵運動園區田徑場及暖身場興建工程考察。明年2025全國運動會在雲林，將展現雲林縣整體魅力，這也將會是其中一個亮點，希望選手除了帶著運動家精神來雲林參賽之外，也能體驗在地文化、品嘗在地美食、特產。

▲虎尾高鐵運動園區田徑場及暖身場興建工程位於高鐵特定區內，縣府也向中央爭取經費，盼中央盡速核定相對公共建設經費，協助使工程於明年7月能順利完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）